На "GR Business Days" обсудили взаимодействие бизнеса и государства в новых условиях

На форуме эксперты GR-сообщества также обсудили актуальные векторы развития бизнеса и роль gr в вопросах продвижения российских компаний на внешних рынках

ТАСС, 2 ноября. В Москве 27-28 октября состоялся двухдневный форум "GR Business Days" (16+), на котором эксперты GR-сообщества обсудили актуальные векторы развития бизнеса, новые грани взаимодействия с государством и роль gr в вопросах продвижения российских компаний на внешних рынках.

В форуме приняли участие Александр Исаев (Генеральный Директор Дирекции международных транспортных коридоров), Андрей Лисицын (Управляющий директор Управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП), Ирина Емченко (Руководитель направления развития бизнеса и GR в Герофарм), Виталий Манкевич, (Президент РАСПП), Олег Калинский (Директор по взаимодействию с органами власти, ПАО "Уралкалий"), Фаридун Валиев (Исполнительный директор Ассоциации содействия участникам ВЭД) и другие эксперты. Также среди участников были представители компаний "Нестле Россия", Lamoda, Х5 RETAIL GROUP, РЖД Интернешнл и другие.

Ключевой темой первого дня форума стали непростые внешнеполитические условия для экономической деятельности российских компаний. В частности, Алексей Иванов, Директор по взаимодействию с органами государственной власти, ПАО "Детский Мир", акцентировал свое внимание на наличии больших проблем в международной логистике.

"Серьезным вызовом стало нарушение логистических цепочек и ограничение поставок. В настоящее время бизнес выстраивает новые партнерские связи на международном уровне и усиливает взаимодействие с российскими поставщиками, чтобы обеспечить население товарами и при этом сохранить потребительскую цену на прежнем уровне. Вся эта работа со стороны крупнейших ритейлеров сопровождается активным взаимодействием с Правительством РФ с целью максимального снятия барьеров. Остаются вопросы, которые мы рассчитываем разрешить, получив необходимую в текущей ситуации поддержку", - отметил Алексей Иванов.

В рамках решения этих проблем также было проведена дискуссия, посвященная вопросам параллельного импорта. Артур Леер, председатель правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, Управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс", в своем выступлении подчеркнул, что в настоящий момент в этом вопросе не все так гладко и механизм параллельного импорта требует доработок, как минимум, в порядке включения/исключения товаров из списка Минпромторга.

"Важно понимать, что когда мы говорим о параллельном импорте в текущих реалиях, мы должны учитывать многие факторы, включая, санкции, программу импортозамещения, финансовую логистику и, конечно же, релокацию. Но еще важнее, чтобы предприниматели знали "правила игры" и понимали порядок включения и исключения товаров из списка Минпромторга. Предприниматели должны знать, как ввезти товары в случае исключения таких товаров из перечня, которые на момент заключения контракта были в перечне, или как поступить в иных ситуациях. Для этого должен быть разработан регламент (положение), который бы регламентировал этот порядок и разрешал бы спорные вопросы, которые сейчас возникают на практике. Плюс, важно, чтобы сроки действия параллельного импорта были более понятны. На сегодняшний день, главой Минпромторга анонсировано лишь то, что параллельный импорт будет действовать в течение 2023 года".

Во время форума gr-эксперты делились практическим опытом решения текущих проблем и переориентации на новые рынки. Так, Галина Бельтюкова, старший директор GR-агентства GREATIVE, в своем докладе рассказала, как российские компании могут привлечь зарубежных экспертов даже в отсутствии ранее выстроенных контактов. Она рекомендовала обратить особое внимание на Индонезию, Мексику и страны Африки, потому что они "сохраняют нейтралитет и открыты к сотрудничеству на неполитические темы, несмотря на геополитические риски".

В заключении Антон Акимов, Заместитель Председателя Совета Торгово-промышленной палаты России по Внешнеэкономической деятельности, выступая модератором сессии, посвященной повороту российского бизнеса на восток, отметил важность торговых представительств Российской Федерации за рубежом. Антон Акимов обратил внимание на то, что "за последние несколько лет, когда торгпредства были переданы в ведение Минпромторга, и была проведена большая работа по совершенствованию их работы, эффективность данного института значительно повысилась".

Во второй день форума ключевыми темами стали санкционная повестка и поддержка бизнеса в период экономического кризиса. Участники обсудили эффективность принятых Правительством мер, а также новые стратегии коммуникаций бизнеса с органами власти.

Директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Андрей Точин поднял вопрос о перестройке подхода к принятию решений и важности серьезной предварительной оценки исходных данных.

"Если еще год-два назад можно было ожидать, что неоптимальность решения как на уровне бизнеса, так и на уровне государства будет компенсирована "жирностью" рынка, то сейчас это состояние стремительно уходит. Технологии получения первичных данных есть у многих отраслевых сообществ, например СРО "Лига переработчиков макулатуры" и ее отраслевое аналитическое агентство "Центр системных решений", Ассоциация РусЛом и др., методики глубокой обработки информации и прогнозирования эффектов действий - у ВАВТ, ВШЭ, РАНХиГС и пр. Дело только за готовностью использовать этот потенциал", - отметил Андрей Точин.

Совладелец и партнер российской консалтинговой компании GRT Consulting, Алексей Барыкин поддержал коллегу и продолжил тему осознанного отношения к вопросу взаимодействия бизнеса с государством, важность которого, по его мнению, должна найти свое особое отражение в GR-политике компаний и российского бизнеса в целом.

"Наличие gr-политики у компании задает вектор разработки gr-стратегии проектов с государственным участием, или в которых государство может выступать как клиент, конкурент, "антикризисный менеджер" - высказался Алексей Барыкин.

Антон Митяев, заместитель генерального директора TrackTrack, также отметил важность этой темы в своем докладе, сделав акцент на необходимости автоматизации больших баз данных регуляторики, что ускорит и упростит работу компаний: "В условиях девятого вала регуляторных изменений, с которыми сегодня сталкивается любая компания, необходимо обеспечить: полноту регуляторной информации, прозрачность работы с ней. Сделать это возможно только с помощью автоматизации и систем работы с большими данными".

По итогам форума спикеры и участники высоко оценили атмосферу профессионального мероприятия и поблагодарили организаторов за возможность изложить свою позицию по заявленным вопросам. Одним из положительных отзывов стал комментарий Президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна, Олега Радина: "Уверен, что Форум внес значительный вклад в решение обсуждаемых вопросов. Будем рады дальнейшему сотрудничеству".

Возрастная категория: 16+.