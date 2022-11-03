На форуме "Корпоративное волонтерство" расскажут о новых трендах КСО и ESG

В программе форума запланированы: дискуссии, интерактивные сессии, открытые заседания

ТАСС, 3 ноября. XI Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" (16+) состоится 9 ноября 2022 года. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Форум "Корпоративное волонтерство" - это одна из крупнейших в Европе экспертная платформа по данной тематике. Участниками форума являются представители крупного бизнеса, органов власти и сами добровольцы, которые поделятся опытом реализации добровольческих программ, определят актуальные тенденции в области корпоративного волонтерства.

Традиционно мероприятие объединит тех, кто активно реализует профильные программы, кто только их разрабатывает и хочет получить рекомендации более опытных коллег.

К участию в событии также приглашаются специалисты, которые рассматривают корпоративное волонтерство как инструмент повышения конкурентоспособности компании, и кто заинтересован в формировании устойчивых отношений с образовательными учреждениями и местными сообществами.

"Ассоциация менеджеров много лет последовательно развивает тему корпоративного волонтерства. Сегодня уже десятки тысяч добровольцев по собственной инициативе меняют мир, делают его совершеннее и добрее. Мы приглашаем к диалогу всех, кому небезразлично дальнейшее развитие волонтерского движения, которое сейчас является одним из самых действенных инструментов взаимодействия власти, бизнеса и общества", - рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

"Волонтерство – современный тренд, который набирает все большую популярность. Для бизнеса участие в добровольческой деятельности – это возможность проявить социальную ответственность и вывести свою компанию на новый уровень. В городе сотни организаций и трудовых коллективов, которые хотят приобщиться к волонтерству и готовы использовать свои ресурсы для помощи другим. Город со своей стороны является связующим звеном между бизнесом, НКО и москвичами. Так, в "Мосволонтере" готовы научить основам волонтерства, помочь ресурсами, соединить с площадками, где нужны добровольцы. Те, кто уже приняли участие в добровольческой деятельности, продолжают формировать культуру добрых дел в своих организациях", – рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В программе форума запланированы: дискуссии, интерактивные сессии, открытые заседания. В качестве спикеров приглашены:

Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям;

Ирина Жукова, председатель Национального Совета по корпоративному волонтёрству;

Елена Крючкова, заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству, руководитель программы корпоративного волонтерства, НОРНИКЕЛЬ;

Елена Серегина, руководитель центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности, МТС;

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы;

Алексей Ягудин, российский фигурист, заслуженный мастер спорта России.

Также в рамках форума состоится награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" (16+), который организован в целях выявления передового опыта и наиболее успешных моделей корпоративного волонтерства. Статуэтку получат создатели самых эффективных практик в области экологии, здорового образа жизни, социального, навыкового и компетентностного волонтерства, взаимодействия с местными сообществами, внесших вклад в развитие корпоративного волонтерства.

Специальные призы будут вручены в номинациях "За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства", "За поддержку инициатив бизнеса", "За информационную поддержку", "Герой из бизнеса".

ТАСС - генеральный медиапартнер.