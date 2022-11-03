Сохранение наследия этносов Севера обсудили на Саммите коренных народов Арктики

В рамках саммита также состоялось расширенное заседание Экспертно-консультативного совета при ФАДН России по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

ТАСС, 3 ноября. Актуальные подходы к сохранению языков и культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики, вопросы традиционной экономики, трансграничного сотрудничества и государственного регулирования деятельности общин коренных этносов Севера обсудили на Саммите коренных малочисленных народов Арктики (6+), который состоялся 2 ноября в Москве. Мероприятие прошло в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годы. Оператор мероприятий - Фонд Росконгресс.

"Россия ведет последовательную работу по повышению благосостояния коренных народов Арктики, сохранению их культур, обычаев и языков Участники саммита представили свои экспертные оценки и идеи, касающиеся наиболее существенных вопросов развития малочисленных этносов российского Севера. Уверен, что проделанная работа станет хорошей основой для будущих проектов в этой сфере и найдет отражение в новых законодательных инициативах", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годы Антон Кобяков.

В частности, участники саммита обсудили реализацию инициированного Россией проекта Арктического совета "Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики". По словам специального представителя российского председательства в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов, заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаила Погодаева, проект в первую очередь направлен на сохранение исчезающих языков и культуры северных народов. Результатом реализации проекта станет создание ГИС-карты языков этносов России. В дальнейшем полученные материалы будут использоваться в образовательных целях и для популяризации коренных народов Арктики.

Также на саммите прозвучали доклады об инициативах Ассоциации по сохранению и развитию родных языков, интерактивном атласе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также об Олимпиаде по родным языкам народов РФ.

"Мы будем поощрять взаимодействие коренных и экономических операторов в высоких широтах. Это важно для народов и обеспечения социально-экономического развития регионов. Хотел бы выделить проект Арктического совета "Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике", который нацелен на изучение гастрономических традиций народов Севера, продвижение продукции коренных народов, повышение их добавленной стоимости. Все это будет способствовать решению проблем продовольственной безопасности. Мы также прорабатываем возможность выдвижения инициативы по формированию проекта "Креативная Арктика". Это важный проект, который будет содействовать развитию и формированию креативных компетенций и навыков у представителей коренных малочисленных народов Севера", - сказал Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Участники Саммита также обсудили ход реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, которая была утверждена в 2021 году. По словам директора департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сослана Абисалова, программа включает 40 мероприятий, направленных на повышение благосостояния коренных народов, развитие инфраструктуры, образования и туристической индустрии. В программе участвуют Республика Саха (Якутия), Ненецкий и Чукотский автономные округа.

"Мероприятия плана направлены на поддержку коренных общин. Среди интересных реализуемых проектов – создание сети торгово-логистических центров для осуществления северного завоза, создание производственных баз кочевников на территории Ненецкого АО, обеспечение транспортными средствами образовательных организаций в Якутии", - подчеркнул Сослан Абисалов.

В рамках саммита состоялось расширенное заседание Экспертно-консультативного совета при ФАДН России по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Эксперты из профильных организаций, Министерства внутренних дел России и Министерства сельского хозяйства России, а также Правительства Ненецкого автономного округа рассмотрели вопросы регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам, которые ведут кочевой и полукочевой образ жизни и не имеют места постоянного проживания.

На саммите Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах защиты прав коренных народов. В рамках документа запланирована организация просветительских проектов, обмен информацией о нарушениях прав человека, проведение совместных мероприятий по подготовке законопроектов и их продвижение в парламенте.

Всего в дискуссиях приняли участие представители 40 коренных малочисленных народов Арктики, законодательных и исполнительных органов власти, эксперты и специалисты из общественных организаций. На полях саммита выступили артисты Окружного центра национальных культур Ямало-Ненецкого автономного округа Нядма Няруй и Масне Вануйто.

Саммит состоялся в рамках III Всероссийского форума "Народы России" (6+) и был приурочен к Международному десятилетию языков коренных народов (2022–2032 гг.). Организатор мероприятия – Федеральное агентство по делам национальностей.

Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Одним из основных приоритетов российской стороны является развитие человеческого капитала в регионе, включая коренные малочисленные народы Арктики. Россия уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Арктики, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе. Российская сторона инициировала проекты по цифровизации культурного и языкового наследия коренных малочисленных народов Арктики, развитию возобновляемых источников энергии, созданию международной арктической научной станции на безуглеродной энергии, обеспечению в сфере биобезопасности в Арктике. Кроме того, Россия готовит проектные предложения по тематике традиционной медицины коренных малочисленных народов и развития креативных индустрий в Арктике, прорабатывает инициативу создания "Цифровых музеев Арктики".