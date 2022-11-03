Электронный документооборот МТС признан лучшим в рамках премии "ПРО ЭДО"

Компания выиграла в двух номинациях: "Про оптимизацию: новый уровень технологичности и результатов" и "Про признание: лучший проект по мнению бизнес-сообщества"

ТАСС, 3 ноября. МТС стала победителем премии Контура за лучшие кейсы перехода на электронный документооборот "ПРО ЭДО - 2022" в двух номинациях "Про оптимизацию: новый уровень технологичности и результатов" и "Про признание: лучший проект по мнению бизнес-сообщества".

Экспертное жюри в рамках номинации "Про оптимизацию: новый уровень технологичности и результатов", категория "Крупный бизнес", отметило эффективную организацию электронного документооборота (ЭДО) в Группе МТС, бесшовность и автоматизированность его внутренних процессов, а также масштабность проекта.

Электронный документооборот в МТС реализован по трем направлениям: отправка первичных документов контрагентам, автоматизация обработки складских документов, информирование о дебиторской задолженности. Благодаря оцифровке процесса формирование и доставка документов в компании занимает минуты, а объем обработанных документов достигает до 170 тыс. в день. В МТС также внедрены шаблоны и онлайн-обмен документами через CRM-системы между персональными менеджерами и контрагентами.

Переход на электронный документооборот, в том числе является частью ESG-инициатив компании - в настоящий момент экономия бумаги позволяет сохранить порядка 480 деревьев ежемесячно, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Для нас переход на электронный документооборот стал частью огромной внутренней трансформации компании - оцифровка позволила не только автоматизировать бизнес-процессы, сократив до минимумов время на рутинные задачи, но и выстроить новый канал информирования клиентов и партнеров. Для этого мы доработали алгоритм коммуникации и связали электронный документооборот с интерфейсом продуктов. Наши b2b-клиенты в том числе могут самостоятельно в личном кабинете онлайн-сервиса "МТС Бизнес" заказать документы и провести все связанные с ними операции без обращения к менеджеру", - рассказала генеральный директор "МТС Диджитал", куратор развития электронного документооборота в Группе МТС Оксана Воробьева.

"Кейсы участников демонстрируют, что эффективная реализация проекта ЭДО возможна в любой сфере. Успех этих проектов помогает нам вместе создавать отраслевую ценность, поскольку информация о кейсах перехода на электронный документооборот служит наглядным примером автоматизации бизнеса для всех участников рынка", - отметил коммерческий директор направления ЭДО Контура Денис Салих.

В специальной номинации "Про признание: лучший проект по мнению бизнес-сообщества" МТС одержала победу, став лидером онлайн-голосования на сайте премии.

Справочно

Экспертная премия "ПРО ЭДО" за лучшие проекты внедрения цифрового документооборота проходит с 2019 года, организатором является ведущий разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса ГК "СКБ Контур". В 2022 году на конкурс поступило 124 заявки от копаний сегмента крупного бизнеса и МСБ. В состав экспертного совета премии вошли представители ФНС, АНО "Цифровая экономика", Торгово-промышленной палаты России, ассоциаций "РОСЭУ" и ECR, а также победители прошлых лет.

МТС (ПАО "МТС") – одна из ведущих компаний в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений.