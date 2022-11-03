Спикер Воронежской облдумы назвал главные социальные законы, принятые в 2022 году

Среди них Владимир Нетесов отметил инициативу депутатов по поддержке спортивного потенциала области и законопроект, устраняющий правовой пробел при предоставлении коммунальных льгот

ТАСС, 3 ноября. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов перечислил наиболее важные законы, принятые депутатами в весеннюю и осеннюю сессии.

"В ходе первого же заседания в новом году депутаты одобрили изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области». Законодательная инициатива, разработанная депутатами регионального парламента, была направлена на поддержку спортивного потенциала Воронежской области, улучшение условий и качества жизни спортсменов и тренеров. Парламентарии предложили расширить список лиц, которые могут претендовать на дополнительные меры социальной поддержки, включив в него отдельные категории спортсменов, а также увеличить размеры выплат выдающимся спортсменам и тренерам Воронежской области. В бюджете региона на эти цели в текущем году заложено 23,8 миллиона рублей, соответствующие выплаты предоставляются 160 спортсменам и тренерам", - рассказал он в интервью.

Также, по словам Нетесова, группой депутатов регионального парламента был разработан законопроект, которым был устранен правовой пробел при предоставлении коммунальных льгот жителям старшего поколения, проживающим в сельской местности. "Благодаря изменениям, принятым в региональное законодательство в сентябре 2022 года, льготы по оплате коммунальных услуг в размере 100% будут получать при выходе на пенсию не только педагоги, медработники и работники культуры, но и бывшие специалисты в сфере соцобслуживания, физкультуры и спорта, которые работали на селе и продолжают там проживать", - приводят в пресс-службе регионального парламента слова председателя облдумы.

Также он отметил, что в 2022 году парламентарии скорректировали свою работу, в том числе, с учетом прибытия в регион большого числа эвакуированных граждан Донбасса и Украины. "Депутаты с первых дней оперативно подключились к оказанию помощи семьям, проживающим, в том числе, в пунктах временного размещения. Они на постоянной основе помогают им с решением возникающих бытовых вопросов, передают вещи, продукты и предметы первой необходимости, организовали консультации по вопросам материальной поддержки, трудоустройства, поступления детей в учебные заведения региона. Необходимую поддержку депутаты Воронежской областной думы оказывают также тем, кто проживает на территории новых регионов РФ, помогая в формировании гуманитарных колонн", - рассказал Нетесов.

Спикер парламента констатировал, что одним из основных приоритетов Воронежской областной думы остается социальная направленность региональных законов, утверждение справедливого распределения средств бюджета области по различным отраслям. В число приоритетов входят также вопросы развития спорта и патриотического воспитания.