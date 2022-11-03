На Урале прошла встреча со слушателями XVI (осенней) Алексеевской юридической школы

Депутаты свердловского Заксобрания рассказали старшеклассникам из городов Среднего Урала об особенностях законотворческой работы

ТАСС, 3 ноября. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков встретились со слушателями XVI (осенней) Алексеевской юридической школы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

"Гуманитарный Университет проводит занятия Алексеевской юридической школы три раза в год: весной и осенью - для школьников, летом - для преподавателей. В рамках этого учебного курса традиционно организуется посещение Законодательного собрания", - добавили в пресс-службе.

На нынешнюю встречу приехали декан юридического факультета Гуманитарного университета Светлана Глушкова, 47 старшеклассников из школ, лицеев и гимназий Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Новоуральска и Полевского, а также два учащихся СУНЦ УрФУ (специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета) и два школьных преподавателя из Екатеринбурга.

Депутаты рассказали гостям об особенностях законотворческой работы.

"Нам, депутатам, всегда очень интересно общаться со слушателями Алексеевской юридической школы. На такие встречи приезжают любознательные, умные ребята, которые задают множество вопросов обо всех сторонах организации деятельности органов власти", - отметила Людмила Бабушкина.

Председатель регионального парламента добавила, что законотворчество требует такого же профессионализма, как и любая другая работа. "Чтобы принимать грамотные решения в ходе рассмотрения законопроектов, необходимо обладать богатым багажом знаний и опыта в самых разных сферах, - пояснила Бабушкина. - Поэтому, общаясь с молодежью, я всегда обращаю внимание на то, что, прежде чем прийти в политическую сферу, надо состояться как настоящий профессионал на каком-либо другом поприще, накопить опыт общения с коллегами и достижения конкретных результатов. Все это в будущем поможет взвешенно, со знанием жизни подходить к работе над проектами законов".

Председатель регионального парламента пригласила слушателей XVI (осенней) Алексеевской юридической школы попробовать свои силы в законотворчестве, приняв участие в областном конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива", который ежегодно проводится под эгидой Законодательного собрания Свердловской области.