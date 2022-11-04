Спикер свердловского Заксобрания поздравила коллектив Кунарского сельского Дома культуры

Открытое 40 лет назад учреждение обслуживает 1350 человек - жителей села и трех деревень в городском округе Богданович

ТАСС, 4 ноября. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила коллектив Кунарского сельского Дома культуры (городской округ Богданович, Свердловская область) по случаю 40-летия со дня создания этого учреждения. Как рассказали в пресс-службе регионального парламента, этот ДК обслуживает жителей села Кунарское и трех расположенных поблизости деревень. В целом там проживает 1350 человек.

"Дом культуры заслуженно стал одним их любимых мест отдыха жителей села, где можно с удовольствием провести свободное время, приобщаясь к искусству, черпая вдохновение, получая заряд бодрости, оптимизма и радости. От всей души желаю жителям приятных и запоминающихся впечатлений, ярких мероприятий, а коллективу Дома культуры - развития и процветания! Уверена, что славная история Кунарского сельского Дома культуры станет залогом творческих успехов, появления новых талантливых имен и коллективов", - говорится в поздравлении председателя областного Заксобрания.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году при поддержке спикера регионального парламента был выполнен капитальный ремонт Кунарского сельского Дома культуры. Заменены инженерные сети, окна и двери, обновлен фасад, проведена отделка внутренних помещений, установлено современное световое оборудование, выполнены работы по ремонту кровли и благоустройству прилегающей территории.