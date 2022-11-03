Владимир Нетесов: соцконтракт стал эффективной мерой господдержки ряда граждан

Председатель Воронежской облдумы прокомментировал неоднократные корректировки регионального закона "Об особенностях предоставления государственной социальной помощи на основании соцконтракта"

ТАСС, 3 ноября. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов прокомментировал неоднократные корректировки депутатами регионального закона "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта".

"Все эти изменения продиктованы логикой применения закона. Как показала практика, соцконтракт стал действительно эффективной мер господдержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума. В частности, в течение этого года парламентарии одобрили продление срока до 31 декабря 2024 года включительно, а также увеличили размер выплат по ряду направлений. По направлению предпринимательской деятельности максимальный размер выплат увеличился с 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства - со 100 тыс. до 200 тыс. рублей", - сказал спикер областного парламента.

Нетесов добавил, что задача социального контракта - не просто предоставить материальную помощь, а способствовать появлению постоянного источника дохода. "По данным статистики, после заключения контракта более 40% семей перестали относиться к категории малоимущих, среднедушевые доходы остальных также выросли и имеются условия для его дальнейшего увеличения. В 2022 году в регионе планируется заключить почти 3,5 тыс. социальных контрактов", - приводит его слова пресс-служба Воронежской областной думы.