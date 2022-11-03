В Курганской области созданы условия для газификации двух районов

Газопровод-отвод высокого давления и ГРС создают перспективы для газификации порядка 2,3 тыс. домовладений на юге региона

ТАСС, 3 ноября. Торжественный запуск в работу 53-километрового газопровода-отвода высокого давления и газораспределительной станции (ГРС) "Куртамыш" состоялся в четверг в рамках "Программы газификации Курганской области на 2021-2025 годы". Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

"Эти объекты создают перспективы для газификации порядка 2,3 тыс. домовладений в двух районах на юге Курганской области - Куртамышском, включая город Куртамыш, и Звериноголовском. Всего на территории этих административных образований проживает порядка 35 тыс. человек, действуют предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также ряд объектов социального назначения. С приходом трубопроводного газа значительно возрастет уровень жизни сельского населения, откроются новые возможности для развития экономики, сократятся расходы на энергоресурсы", - сказано в сообщении.

В мероприятии приняли участие глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев, главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Сергей Трапезников, а также главный инженер ООО "Газпром инвест Ноябрьск" Евгений Воронов и генеральный директор АО "Газпром газораспределение Курган" Олег Попов.

Андрей Гвоздев отметил, что на сегодняшний день более тыс.и домовладений уже готовы принять газ. "Две муниципальные котельные полностью переоборудованы с угля на газ и готовы к подключению. До конца года планируется поставить еще две газовые котельные. Куртамышский район давно ждал этого момента, ведь голубое топливо - это совсем другой, гораздо более высокий уровень жизни", - заявил глава района.

Трапезников подчеркнул, что "Куртамыш" - уже 25-я по счету газораспределительная станция, находящаяся на обслуживании ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в Курганской области. Ее максимальная проектная производительность составляет около 29 тыс. куб. м газа в час. Станция соответствует всем современным техническим требованиям, имеет высокую степень автоматизации, включая систему телемеханики и возможность удаленного управления и контроля. Обслуживанием ГРС займутся специалисты Шадринского линейного производственного управления магистральных газопроводов.