Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими в России по версии Frank Premium Banking Award

Финансовые организации оценивались с использованием анкетирования клиентов, тестирования различных премиальных сервисов и метода "тайный покупатель"

ТАСС, 3 ноября. Команда ПСБ Orange Premium Club признана лучшей на российском рынке премиального банковского обслуживания по версии национальной премии Frank Premium Banking Award 2022. Об этом с четверг ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Полученная награда - это качественная оценка слаженной работы премиальной команды ПСБ, которая ежедневно помогает клиентам эффективно решать текущие задачи, что позволяет сохранять высокий уровень доверия к банку в новых экономических реалиях", - отметил начальник управления по развитию премиального сегмента ПСБ Антон Шушкин, слова которого приводятся в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, при выборе победителя учитывались результаты опроса премиальных клиентов, уровень компетенции персональных менеджеров по банковским и инвестиционным вопросам и результаты тестирования клиентского опыта.

Премия присуждена по итогам восьмого ежегодного исследования "Premium Banking в России 2022", в рамках которого эксперты консалтинговой компании Frank RG оценили 29 премиальных программ от 16 банков. Финансовые организации оценивались с использованием анкетирования клиентов, тестирования различных премиальных сервисов и метода "тайный покупатель", пояснили в банке.