Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание исследования и экономить время врачей на ввод информации вручную, что ускоряет выполнение этой работы более чем на 20%, сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В московских поликлиниках и стационарах с помощью сервиса голосового ввода заполнено более 210 тыс. медицинских протоколов лучевых исследований. В декабре за внедрение этого проекта рабочую группу молодых ученых наградили премией правительства РФ в области науки и техники. Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание исследования и экономить время врачей на ввод информации вручную, что ускоряет выполнение этой работы более чем на 20%. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

"Сегодня решение используется в детских и взрослых поликлиниках, московском референс-центре, многопрофильных стационарах и медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь. Рентгенологи столицы заполнили голосом уже более 210 тыс. медицинских протоколов. Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, с начала 2022 года заполнено на 80% протоколов больше, чем в прошлом году. Качество распознавания речи при этом достигло 98%. Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание исследования, а не вводить информацию вручную, что ускоряет подготовку протоколов исследований более чем на 20%. Это первый сервис голосового ввода для врачей в стране. Проект был отмечен правительством РФ премией в области науки и техники для молодых ученых", - рассказал Тыров.

Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, развиваемой комплексом социального развития города Москвы и департаментом информационных технологий, удалось реализовать первое масштабное применение голосового ввода в стране. В основе продукта - решение на основе искусственного интеллекта, которое преобразует голос врача в текст. Во время интерпретации исследования врач надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы в виде текста.

"Мы работаем над развитием голосового ввода совместно с разработчиком решения - группой ЦРТ - с 2020 года. Обратная связь врачей Центра диагностики и телемедицины позволяет разработчикам системно и быстро пополнять словарь сложными и редкими медицинскими терминами, подстраивать под особенности произношения разных врачей, охватывать все новые диагностические и лечебные задачи. И это действительно масштабная деятельность. В процессе работы были протестированы различные гарнитуры, разработчики реализовали интеграции с несколькими видами микрофонов. Также позаботились об адаптации врачей: подготовили учебно-методические материалы, памятки, инструкции, видеоуроки", - отметил Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины.

"Высокая оценка решения и получение премии правительства Российской Федерации в области науки и техники - большая честь для нас. Совместная работа позволила достичь качества распознавания речи 98%, в том числе - специализированной медицинской лексики. Мы стремимся перенести уникальный опыт столичных рентгенологов, открыть возможности современных технологичных сервисов для врачей разных специальностей и уже сделали голосовой ввод доступным для врачей восьми специализаций. Voice2Med - полностью отечественное решение, не содержит заимствованных компонентов, внесено в реестр отечественного ПО, поддерживает работу на российских операционных системах", - заявил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Москва одна из первых в мире начала внедрять технологии искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. Наиболее масштабным проектом является эксперимент по использованию технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Сегодня в эксперименте более 40 сервисов искусственного интеллекта по 17 клиническим направлениям, за почти три года нейросети проанализировали уже более 8 млн изображений, полученных при помощи лучевых методов исследований пациентов медицинских учреждений столицы. Результаты проекта легли в основу национальных стандартов по применению искусственного интеллекта в здравоохранении.