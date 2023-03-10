В Globaldrive отметили рост продаж в среднем на 30% по всем категориям спортивных товаров

По данным компании, население сохраняет запрос на спортивную технику, в частности для отдыха на воде

ТАСС, 10 марта. Эксперты федеральной сети товаров для спорта, отдыха и рыбалки Globaldrive оценили покупательскую способность на разные типы техники и отметили падение спроса на зимние категории до - 30% год к году, а в летних категориях - на 10%. Несмотря на снижение в 2022 году, компания зафиксировала рост продаж в среднем на 30% по всем категориям товаров.

Население стало покупать меньше, но при этом сохраняет запрос на спортивную технику, в частности для отдыха на воде. Согласно исследованию Globaldrive, 78% всех покупок в 2022 пришлось на водно-моторную технику и сап-доски. На первом месте - рыбалка - 46% от всей статистики, а на втором - SUP-бординг - 32%. В планах сети продолжать развивать это направление, а также с помощью расширения линейки мотоциклов, квадроциклов и снегоходов покрыть новые сегменты аудитории.

Расширение ассортимента - не единственный способ дать толчок развитию ecom. Некоторые сети в 2022 году выбрали активную стратегию масштабирования и открывают точки не только в городах-миллионниках, но и регионах от 250 тыс. жителей. Например, за это время Globaldrive открыла франшизы в еще шести городах и на данный момент у компании их уже 43. Это делает ее самой крупной в сегменте водно-моторной техники.

Несмотря на торговые ограничения, Росстат по итогам III квартала 2022 года зафиксировал рост инвестиционной активности в России на 3,9%. Аналитики сообщают, что этот показатель может быть связан с импортозамещением. Это подтверждают и в Globaldrive. Именно в 2022 году сеть выпустила снегоход российского производства на заводе "Северный технопарк".

Помимо адаптации к новым реалиям ecom стремится диверсифицировать рынки. Например, в планах Globaldrive на 2023 год - выйти за пределы РФ. В связи с этим сеть запускает фирменный шоурум Sharmax Motors в ОАЭ. Представители компании заявляют, что Дубай - это наиболее подходящая точка для начала развития ecom-бизнеса на мировом уровне.