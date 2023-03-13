ЖК Город "В лесу" объявил о старте продаж в новом корпусе

В пешей доступности школа и детские сады, а также благоустроенный лесопарк площадью 7 га

ТАСС, 13 марта. Компания "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) объявила о начале продаж квартир в 27 корпусе жилого комплекса Город "В лесу", расположенного в Красногорске.

Общая площадь корпуса составит более 58 тыс. кв. м. В 9-ти секциях 27 корпуса будет размещено 561 квартир с разнообразными планировочными решениями: от студий до пятикомнатных квартир. Все квартиры корпуса будут сданы с предчистовой отделкой. Кроме того, в здании будут размещены кладовые для жильцов. В корпусе предусмотрена подземный паркинг на 359 мест с видеонаблюдением. Двор секции будет благоустроен и свободен от машин. На первых этажах корпуса разместятся коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры. Для жителей комплекса уже идет строительство нового детского сада.

Ранее Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство IV очереди жилого комплекса, в состав которой входит 24, 26 и 27 корпус. Срок действия разрешения рассчитан до 19 декабря 2026 года. В рамках новой очереди будет построено три корпуса разной высотности от 9 до 15 этажей. В составе 24 корпуса - 336 квартир. Также в здании предусмотрена подземная парковка, которая может вместить более 200 машин. 26 корпус рассчитан на 955 квартир. Количество машино-мест - 621.

Город "В лесу" обладает всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой. В заселенных очередях работают рестораны, кофейни и фитнес-клубы. В пешей доступности школа и детские сады, а также благоустроенный лесопарк площадью 7 га. Жилой комплекс расположен в поселке Отрадном городского округа Красногорск в 10 минутах на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе".

ООО "ПроГород" – компания в контуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, созданная для реализации комплексных проектов освоения территории. Ключевые направления деятельности ООО "ПроГород" нацелены на развитие городской среды и улучшение качества жизни людей в регионах России.

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