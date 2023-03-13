Забег по горной пересеченной местности пройдет в Дагестане

Спортсмены пробегут одну из четырех дистанций на выбор

ТАСС, 13 марта. По территориям Лакского, Гунибского, Левашинского, Гергебильского и Унцукульского районов республики Дагестан 18-19 марта уже в четвертый раз пройдет забег по горной пересеченной местности "Dagestan Wild Trail-2023" (0+).

Впервые забег состоялся в 2019 году и в нем приняли участие около 500 человек. Сейчас Dagestan Wild Trail - это одно из значимых событий региона, ежегодно объединяющее более 2500 участников и болельщиков со всей страны, а также способствующее развитию любительского спорта и внутреннего туризма.

"Наша главная задача, как организаторов, - познакомить участников с интересным, живописным регионом и его традициями, приобщить как можно больше людей к любительскому спорту. Кроме того, мы постоянно работаем над улучшением качества проведения забега и над тем, чтобы создать условия для качественного и активного досуга", - рассказал директор забега Антон Жилин.

Организаторы традиционно предлагают участникам несколько дистанций на выбор: 15, 35, 65 и 120 км по горным маршрутам Дагестана. Для юных спортсменов в возрасте от 0 до 14 лет организаторы проведут детский забег на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

Помимо самого забега, участники смогут принять участие в развлекательной программе, организованной Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

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