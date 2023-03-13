Председатель Комитета РСПП: инвестиции в дизайн ускоряют рост бизнеса как минимум вдвое

На форуме промышленного дизайна, организованном комитетами РСПП, Игорь Вдовин также отметил, что 65% компаний с выручкой больше 10 млрд рублей считают вклад промышленного дизайна в бизнес серьезным конкурентным преимуществом

ТАСС, 13 марта. Форум промышленного дизайна, организованный комитетами РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, призвал российские компании активнее привлекать студии промышленного дизайна для повышения прибыли своих предприятий, а государство - стимулировать спрос на их услуги.

Председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке и модератор дискуссии Игорь Вдовин, открывая форум, озвучил результаты исследования, которое было проведено специально к данному событию: "65% компаний с выручкой больше 10 млрд рублей считают вклад промышленного дизайна в бизнес серьезным конкурентным преимуществом. Системные инвестиции в дизайн ускоряют рост бизнеса как минимум вдвое. Однако систематически инвестировать в развитие этого направления готова лишь пятая часть опрошенных". Модератор предложил построить обсуждение вокруг вопросов о том, какие стимулы могут изменить ситуацию к лучшему и можно ли обойтись без государственной поддержки.

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский предложил также обсудить работу с промышленным дизайном как с нематериальным активом: "Именно в качестве интеллектуальной собственности - промышленных образцов, товарных знаков, объектов авторского права - промышленный дизайн - важнейший экономический актив бизнеса. По данным "Глобального исследования рынка промышленного дизайна", мировой рынок промдизайна ждет рост. По пессимистичному прогнозу, к 2030 году при среднегодовом темпе роста в 3,8% объем рынка составит $54,8 млрд. Оптимистичный вариант предполагает прибавку в 5,8% и объем рынка порядка $64,7 млрд".

По словам Андрея Кричевского, все это свидетельствует о том, что дизайн связан с экономикой в не меньшей степени, чем с эстетикой: "Уместно перефразировать известную репризу: дизайн - это не только "отличный мех" - внешняя оболочка, когда некая функциональность приобретает оригинальную форму, но и "несколько килограммов вкуснейшего мяса", то есть фундаментальный элемент создания брендов. Промдизайн обогащает творческий подход, который порождает инновационные бренды, построенные на эмоциональной связи с потребителем".

По мнению Кричевского, промдизайн увеличивает ценность не только самого продукта, но и процесса его разработки, зачастую угадывая еще не вербализованные, но уже сформировавшиеся запросы потребителя: "Это неотъемлемая составляющая бренда и существеннейшая часть его стоимости".

Именно поэтому, считает Кричевский, к охране и защите разработок промдизайна требуется подходить с особым вниманием и комплексно - использовать современный инструментарий для грамотного управления интеллектуальной собственностью как полноценным бизнес-активом.

В продолжение дискуссии президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий коснулся опыта ряда зарубежных стран и привел пример из статистики Китая, где в 2019 году объем рынка в строительстве и интерьерном дизайне составил $661 млрд. В несравнимой с Поднебесной по размерам территории Финляндии этот показатель достиг €3,23 млрд, из которых 2,95 млрд приходятся именно на компании, ориентированные на производственный дизайн. "Несмотря на то что российские дизайнеры - мировые трендсеттеры, работающие на ведущие мировые компании, внутри страны этот рынок пока невелик", - посетовал он. В 2019 году отечественный рынок дизайна составил порядка 1 трлн рублей, из которых 900 млрд пришлось на промышленный дизайн.

Глава Союза Дизайнеров России рассказал, что для стимулирования отрасли их организация разработала дорожную карту развития, включающую среди прочего учреждение специального координационного органа - Совета по дизайну. План работы подразумевает расширение функционала специальных платформ для дизайнеров наподобие Behance, организацию собственных тематических премий, инструменты поддержки экспорта.

Опираясь на данные из мировой практики, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев заявил, что "талант дизайнера в сочетании с научными исследованиями, инжинирингом создает образ продукта, который обеспечивает дополнительные доходы и формирует новые рынки". Он подчеркнул, что дизайн сегодня - нематериальный актив и защита интеллектуальной собственности здесь не что иное, как защита инвестиций в капитализацию компании.

Большинство участников форума в ходе дискуссии были единодушны в выводах о целесообразности учета дизайнерских подходов на самых ранних этапах создания продукции. При этом отделы инжиниринга и дизайна вполне могут не конкурировать, а работать в связке, как показал, в частности, успешный опыт ООО "ТМХ Инжиниринг".

Форум позитивно оценил существующие инструменты господдержки отрасли и, в частности, стимулирующие спрос на разработку дизайна субсидии, которые выделяются в рамках постановления Правительства России № 1649. Однако порядок их выделения, по мнению участников форума, нуждается в изменениях. Генеральный директор ООО "МЗ ТОНАР" Денис Кривцов отметил, что "Постановление не подразумевает права на неудачу, а дизайн - это творческий процесс, рискованное занятие и должно иметь право на обоснованный риск".

Многие представители индустрии высказались за включение требований по промдизайну в ГОСТы. Заместитель генерального директора ООО "ТМХ Инжиниринг" по промышленному дизайну - шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов высказался категорично: "Считаю необходимым выработать нормативы, в которых дисциплины инжиниринга и дизайна будут уравнены, будет прописано их взаимодействие. Это положение необходимо внести в ГОСТ".

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин считает, что хорошо себя зарекомендовала упрощенная выдача грантов на промдизайн и прототипирование в "Сколково": "Также был бы очень полезен вычет расходов на промдизайн из налогооблагаемой базы".

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов напомнил, что многие механизмы поддержки реализуются через Фонд развития промышленности (ФРП): "В стандартах Фонда указано, что средства займа могут быть израсходованы на промышленный дизайн. У нас есть много субсидий на НИОКР, и, как только мы выявим, что составляет специфику отрасли, мы имплементируем во все наши нормы возможность тратить деньги в том числе на промышленный дизайн".

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко уточнил, что законодатели сейчас работают над рамочным законом о креативных индустриях, который в перспективе позволит государству точнее определять потенциальных адресатов поддержки - субъектов креативного предпринимательства, к которым безусловно относятся и студии промышленного дизайна.

Тема участия государства в поддержке отрасли нашла отклик и у представителей крупной промышленности. Генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов высказался за необходимость со стороны государственных структур прививать вкус индустриальным игрокам, стимулируя их работать с дизайнерами: "Мы занимаемся промышленным дизайном неотрывно, начиная с этапа конструирования наших кораблей и судов. Сегодня у нас постановка на производство любого изделия начинается с определения стиля. Чтобы вопрос нравится/не нравится не возникал потом, когда заказали штампы и пресс-формы или собрали половину парохода".

Евгений Маслов отметил, что в реалиях технологической независимости предприятиям нужно не просто использовать или копировать разработки, оставленные ушедшими с рынка зарубежными партнерами, но и развивать на их основе собственные продукты: "Нужны бюджетные механизмы, которые позволили бы специалистам разрабатывать те этапы дизайн-проектирования, которые пока не заложены на уровне предприятия, - это нулевая фаза, исследование и продвижение".

Ведущий художник-конструктор ПАО "КАМАЗ" Семен Фараносов посетовал на то, что существующее регулирование не всегда позволяет привлекать к работе художественные вузы: "Наша компания занимается карьерной, вездеходной и лесозаготовительной техникой. Вся она делается по 218-му постановлению Правительства РФ. Нам хотелось бы немного скорректировать нормативную базу, по которой мы работаем, в частности условия, по которым мы привлекаем к сотрудничеству вузы. Сегодня мы привлекаем преимущественно технические вузы, а хотелось бы привлекать также художественные образовательные организации".

Подводя итоги, модератор дискуссии отметил, что подобные встречи представителей государства и бизнеса стоило бы сделать регулярными: "Мы хотим, чтобы форум, посвященный промышленному дизайну на площадке РСПП, стал ежегодным, и рассчитываем, что Минпромторг и другие коллеги из федеральных органов власти поддержат наши начинания".

В обсуждении предложений приняли участие председатель совета директоров холдинга АО "Синара - Транспортные Машины" Александр Мишарин, генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков, заместитель генерального директора ООО "ТМХ Инжиниринг" по промышленному дизайну - шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, ведущий художник-конструктор ПАО "КАМАЗ" Семен Фараносов.

Ключевые предложения участников форума найдут свое отражение в итоговой резолюции и будут направлены в адрес Правительства РФ.