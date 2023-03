"Ингосстрах" обновил сайт

Сайт стал удобнее для клиентов, которые используют мобильные браузеры

ТАСС, 13 марта. Начало года "Ингосстрах" начал с масштабного обновления своего внешнего сайта: теперь оформить нужный полис, найти необходимую информацию и работать в личном кабинете стало проще. Проект стартовал девять месяцев назад и затронул все основные разделы ресурса.

Сайт компании полностью изменился благодаря продуктовому подходу. Прошлая версия имела "тяжелый" визуал и сложный язык ответов системы - это уменьшало удобство восприятия информации для клиентов. Благодаря сотням проведенных интервью с клиентами и подходу к проектированию "Jobs To Be Done" была спроектирована новая дизайн-система, переработана типографика, отрисовано более 100 элементов интерфейса и свыше 50 компонентов - карточек, меню и футеров. В результате сайт не нагружен большими текстами, а дизайн и описание стали более легкими для восприятия.

Также сайт стал удобнее для клиентов, которые используют мобильные браузеры. Сейчас дизайн напоминает структуру мобильного приложения, где информацию можно найти за три клика. Для этого достаточно ввести в поиске нужную фразу, и в результате появятся подсказки, кликнув на которые клиент перейдет на страницу необходимого продукта. Еще одно преимущество нового сайта - скорость. Теперь новая версия загружается от 1 до 3 секунд, в несколько раз быстрее предыдущей версии. Благодаря такому ускорению улучшается клиентский опыт, снижается показатель отказов, а трафик на ресурс увеличивается.

Помимо внешних изменений, были обновлены и калькуляторы по полисам каско, ВЗР, ОСАГО, имущества и страхования от несчастного случая. Так, время до полного оформления полиса по ОСАГО сократилось на 70%, страхованию от несчастного случая - на 65%, ВЗР - на 60%. Если раньше оформление каско занимало больше 20 минут, то теперь время сократилось в четыре раза - до шести минут. Также на сайте можно пользоваться новыми платежными инструментами: сервисом быстрых платежей (СБП), YandexPay и SberPay, которые позволяют клиентам платить и продлять полисы удобным способом.

В процессе обновления сайта реинжинирингу подвергли почти все процессы обслуживания клиентов. Компании важно улучшать процессы на всем цикле договора страхования. Сейчас контроль качества интегрирован во все сервисы и страницы сайта.

"В рамках нашего технологичного подхода мы проделали очень большую работу по изменению сайта компании. Наша главная задача - удобство клиентов при работе с этим ресурсом. Именно поэтому мы полностью переделали иллюстрации и саму концепцию, сделали сайт более "воздушным", а найти всю нужную информацию теперь можно за несколько кликов. Помимо внешних изменений, ускорилось время загрузки сайта и оформления полисов - все это сделано для того, чтобы клиенты могли за несколько минут оформить полис и быть уверенным в страховой защите. Работа с сайтом не заканчивается, и мы продолжаем улучшать наш сервис", - отметил директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха" Антон Косачёв.

Работа над сайтом продолжается, компания реагирует на обратную связь от клиентов и делает страховые продукты и сервисы еще лучше. Также обновление ресурса - это важный шаг по внедрению доступности цифровых технологий, инноваций и клиентоцентричности "Ингосстраха" в рамках устойчивого развития компании.

Оценить новую версию сайта можно по ссылке.

