ГК ФСК построит технопарк на севере Москвы

Здание площадью 25 тыс. кв. м возводится в Молжаниновском районе столицы

ТАСС, 14 марта. ГК ФСК получила разрешение на строительство технологического парка на севере Москвы. Здание площадью 25 тыс. кв. м возводится в Молжаниновском районе столицы в рамках подписанного с городом соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). После сдачи объекта (2024 год) в эксплуатацию здесь появятся 600 рабочих мест.

ГК ФСК реализует данную программу в рамках строительства ЖК комфорт-класса "1-Ленинградский" в Молжаниновском районе Москвы. Взамен девелопер получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земли для возведения проекта. Реализацию ЖК компания начала в 2021 году и завершит в 2024 году.

Помимо технопарка в Молжаниновском районе, ГК ФСК реализует и другие проекты в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

"Первые два соглашения по программе создания мест приложения труда мы подписали в конце 2021 года. Мы оценили преимущества МПТ, и уже в прошлом году заключили еще три. Суммарно мы инвестируем в новые объекты строительства свыше 10 миллиардов рублей. Все они будут возведены в локациях, где существует необходимость в создании дополнительных рабочих мест", - говорит директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.

ГК ФСК – одна из крупнейших девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае.