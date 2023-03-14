ОМК подняла зарплату сотрудникам своего завода в Челябинске

Рост составил в среднем 10%, мера коснулась 70% численности заводского персонала

ТАСС, 14 марта. Объединенная металлургическая компания (ОМК) с 1 февраля увеличила заработную плату рабочим на своем заводе в Челябинске (АО "Трубодеталь") в среднем на 10%. Мера коснулась 1 тыс. человек - это 70% численности заводского персонала. В предыдущий раз ОМК увеличивала зарплату коллективу в Челябинске весной 2022 года. Таким образом, средняя заработная плата рабочих за год выросла на треть и по ряду специальностей превышает среднерыночные значения. Об этом рассказал управляющий директор завода ОМК в Челябинске Кирилл Корнилов губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который побывал на предприятии во вторник.

В пресс-службе компании отметили, что Корнилов показал губернатору современные рабочие места операторов станков с числовым программным управлением, штамповщиков, газорезчиков, сварщиков, наждачников и ремонтников, оборудованные в прошлом году. Для комфорта и безопасности персонала тут установили системы аспирации, которые поглощают на участке пыль и мелкие частицы.

Также управляющий директор рассказал главе региона о социальном пакете, который на заводе существенно расширили. Например, в прошлом году всем заводчанам оформили полис дополнительного медицинского страхования, куда входит больше услуг, чем в обязательном медстраховании, в заводском здравпункте сотрудники могут прийти на прием таких специалистов как кардиолог и невролог. Предприятие организует горячее питание для сотрудников, бесплатно доставляет их на работу и обратно из Ленинского района и северо-западной части Челябинска, а также из близлежащих городов: Коркина, Еманжелинска и Копейска.

"В 2023 году ОМК вошла в десятку лучших работодателей среди российских промышленных компаний по версии портала HeadHunter. Для нас это важная оценка, потому что ее дают наши сотрудники. Благодаря обратной связи от них мы системно улучшаем условия труда на предприятии, предлагаем достойную заработную плату и даем возможности для профессионального развития. Традиционно ОМК помогает развивать города и поселки, где находятся ее предприятия. В этом году мы продолжим социальные и благотворительные проекты в Новосинеглазовском и направим на них более 8 млн рублей - в 1,6 раз больше, чем годом ранее", - приводятся в сообщении слова Корнилова.

Челябинский завод Объединенной металлургической компании является основным работодателем поселка Новосинеглазовского города Челябинска. На заводе работают более 1,5 тыс. сотрудников. В пресс-службе добавили, что с 2015 года ОМК реализует в Новосинеглазово грантовый конкурс "ОМК Партнерство" для некоммерческих организаций и волонтеров, помогая решать социальные проблемы региона. В 2022-м году компания поддержала 10 волонтерских проектов и девять проектов НКО, выделив для них гранты в сумме 2,6 млн рублей. Одним из главных проектов 2022 года стало благоустройство местного карьера, на которое компания выделила 2 млн рублей. Волонтеры завода помогали очищать берега и дно затопленного карьера. Совместно с администрацией здесь озеленили территорию и создали комфортные зоны отдыха с малыми архитектурными формами, пешеходными и велодорожками.

Завод ОМК поддерживает местные детские сады и школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта. В пандемию ОМК направила более 3 млн рублей на новое оборудование для новосинеглазовской поликлиники, которая является единственной в 15-тысячном микрорайоне Челябинска.