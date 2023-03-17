Самой популярной программой по покупке жилья в 2023 году стала льготная ипотека под 8%

Более доступной для широкого круга покупателей с этого года стала программа семейной ипотеки со ставкой 6%

ТАСС, 17 марта. /ТАСС/. Льготная ипотека со ставкой 8% годовых стала наиболее популярной российской программой по приобретению жилья. Об этом говорится в исследовании, опубликованном компанией "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Самая популярная программа - льготная ипотека, ставка по ней в 2023 году - 8%", - рассказали в компании.

Уточняется, что первоначальный взнос по этой программе составляет 15%, распространяется она только на новостройки.

При этом более доступной для широкого круга покупателей с этого года стала программа семейной ипотеки со ставкой 6%. Также выгодные условия в 2023 году предлагаются по программе для сотрудников IT-сферы со ставкой в размере 5%.

"По оценке экспертов, самые привлекательные и ликвидные варианты объектов недвижимости – квартиры в домах, построенных в рамках проекта комплексного развития территорий", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов компании "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ), самые привлекательные и ликвидные варианты объектов недвижимости – квартиры в домах, построенных в рамках проекта комплексного развития территорий. Покупателям важно, чтобы вся инфраструктура находилась рядом с домом, даже если это загородное жилье. Например, на территории реализуемого компанией жилого комплекса Город "В лесу" в Красногорске (Московская область), есть детские сады, школа, рестораны, благоустроенные дворы без машин, лес и медицинские учреждения в шаговой доступности.

Застройщик: ООО СЗ "Джевоссет". Сайт по ссылке. Документация по ссылке.

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