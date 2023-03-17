Сергей Ямкин: у Ямала есть задел для дальнейшего развития

Парламент ЯНАО направит усилия на устранение инфраструктурных ограничений, качественные дороги, конкурентоспособность арктической транспортной инфраструктуры и на креативные индустрии

ТАСС, 17 марта. Ямальский парламент в ближайшей перспективе направит усилия на устранение инфраструктурных ограничений, создание условий для строительства качественных дорог и повышение конкурентоспособности арктической транспортной инфраструктуры за счет увеличения грузопотока. Об этом заявил в пятницу председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин в Тобольске на Совете Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала.

"Надо четко понимать, что внешнеэкономическая ситуация в одночасье не изменится и мы должны быть к этому готовы. По нашим расчетам, доля Ямала в объеме грузовой базы Севморпути будет составлять около 50%, а совокупный пассажиропоток на всех видах транспорта к 2035 году увеличится на 3 миллиона человек по отношению к доковидному периоду. Именно поэтому мы делаем ставку на эти направления", – прокомментировал он.

Приоритеты

В числе приоритетов, отмечает парламентарий, остается реализация современных технологических проектов, работа по налоговому стимулированию резидентов, реализующих инвестпроекты, и развитие туристической деятельности с использованием кластерного подхода. Он подчеркнул, что проделанная ямальскими властями работа и прогнозная оценка вложения инвестиций нефтегазодобывающих предприятий позволяет утверждать, что у Ямала есть задел для дальнейшего планомерного социально-экономического развития.

В пресс-центре регионального парламента со ссылкой на спикера заксобрания добавили, что в условиях СВО и внешнего санкционного давления своевременные управленческие решения позволили минимизировать риски, связанные с нестабильным поступлением доходов в региональный бюджет. Так, была оперативно переориентирована налоговая и бюджетная политика, запущены новые, эффективные механизмы поддержки.

"Каждое законодательное решение принималось с учетом социально-экономического развития региона в условиях экономического блицкрига. Именно поэтому в региональную повестку вошли вопросы стратегического планирования, законопроекты по поддержке бизнес-сообщества, наших земляков, отраслей народного хозяйства и муниципалитетов", – пояснил Ямкин.

Результаты усилий

В результате предпринятых шагов Ямал стал лидером в рейтинге территорий с финансово устойчивым региональным бюджетом. В 2022 году для исполнения всех взятых обязательств окружной бюджет корректировали четыре раза, в условиях экономического локдауна на 2023 год принят народный бюджет, в котором сохранена инвестиционная составляющая, расширен и проиндексирован перечень социальных обязательств.

В пресс-центре добавили, что итогом грамотных управленческих решений стал существенный рост показателей по большинству социально-экономических индикаторов. Объем инвестиций в 2022 году увеличился почти на 6% и составил более 1,2 трлн руб. По результатам исследования Агентства политических и экономических коммуникаций, сказано в сообщении, Ямал занял второе место в рейтинге по принятию антикризисных мер, уступив только Москве. Подготовлены и приняты пакетные региональные поправки по обеспечению социальных гарантий и предоставлению около 40 льгот участникам спецоперации, их родным и близким. Опыт региона по созданию превентивной медицины представлен в качестве передового на международном симпозиуме Европейского бюро ВОЗ.

Ямальское образование вошло в пятерку ведущих регионов по использованию цифровых образовательных платформ и в число регионов-лидеров по уровню цифровой зрелости. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры, составляет 100%, все социально значимые услуги из регионального перечня переведены в электронный вид. Многие проекты в регионе реализуются за счет привлечения внебюджетных источников, среди них введенные в эксплуатацию в рамках муниципально-частного партнерства 13 детских садов.

Креативные индустрии

По словам зампреда Заксобрания Ямала Виктора Казарина, в регионе идет формирование условий для развития креативных индустрий и реализуются успешные проекты по поиску одаренных детей и молодежи, их личностному росту и развитию.

"Креативная индустрия – стратегическое и перспективное направление экономики, так как затрагивает множество отраслей. В условиях беспрецедентного санкционного давления на страну наша глобальная цель – технологический суверенитет. Прорыв в этом направлении могут обеспечить те, кто к решению задач подходит творчески и поэтому достигает максимального эффекта. Задача власти любого уровня – оказать креативным сообществам необходимую поддержку. Начинать развивать новый образ мышления нужно как можно раньше, поэтому сегодня Ямал активно поддерживает творческие индустрии в школах, среднем профессиональном звене, среди молодых специалистов", – отметил Казарин, выступая на совете законодателей.

В пресс-центре уточняют, что Ямал успешно создает новые возможности для личностного роста всех слоев населения. К примеру, округ стал одним из 14 пилотных регионов по созданию арт-резиценций для развития компетенций молодых талантов. Первая открылась в 2021 году в Салехарде, в этом году аналогичные пространства откроются в Ноябрьске и Новом Уренгое, в 2025 году – в Надыме, а затем и в других ямальских городах.

За два года в ямальских школах для самореализации детей в различных направлениях открыто 16 "Точек роста", IT-кубы действуют в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги и Надыме. С 2020 года регион включен в федеральную сеть по подготовке специалистов в области информационных технологий на базе общеобразовательных организаций "IT-куб", в центрах цифрового образования дети с 7 лет учатся создавать сайты, разрабатывать мобильные приложения, занимаются моделированием и робототехникой. В 11 детских школах искусств внедрены инновационные образовательные программы по развитию креативных индустрий: графический дизайн, театральное искусство, основы звукозаписи.

С 2020 года работает "Школа социального предпринимательства", которую прошли более 100 человек, из них почти 66% открыли свое дело. Пятый год реализуется проект "Народный университет" по созданию благоприятных условий для адаптации населения в профессиональной среде. Кроме того, активно развиваются социальное предпринимательство и инклюзивные творческие лаборатории, открываются мастерские нового поколения в соответствии со стандартами WorldSkills, оказывается грантовая поддержка.

По мнению Казарина, все эти площадки – локомотив экономического роста любого отраслевого сектора. Однако из-за своей уникальности отдельные креативные направления ограничены в коммерческих возможностях и нуждаются в государственном субсидировании.

Кроме того, для успешного развития креативной индустрии необходимо стимулировать творческое предпринимательство, предпринять шаги по безусловному соблюдению прав интеллектуальной собственности, упростить бюрократические процедуры, связанные с открытием и ведением бизнеса в сфере креативных индустрий. В число задач на ближайшую перспективу входит создание системы мониторинга, которая поможет избежать диспропорций в развитии отдельных направлений.