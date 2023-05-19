На II Евразийском экономическом форуме обсудят цели развития ЕАЭС до 2045 года

В ходе дискуссии эксперты также обсудят новые направления стратегического развития ЕАЭС

ТАСС, 19 мая. Развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в долгосрочной перспективе обсудят участники II Евразийского экономического форума, который состоится в Москве 24-25 мая. В рамках сессии "Приоритеты ЕАЭС 2030+" с участием вице-премьеров стран Союза эксперты обменяются мнениями об основных векторах интеграционного взаимодействия и предложат конкретные шаги для обеспечения целей развития ЕАЭС. Оператор форума - Фонд Росконгресс.

Председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 января 2023 года в обращении к главам государств Евразийского экономического союза предложил оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года". Он также назвал целесообразным уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

"Мы в Евразийском экономическом союзе создали действенную и эффективную интеграционную модель, Союз является одним из самостоятельных полюсов в многополярном мироустройстве. Сегодня можно говорить, что любые задачи, которые мы поставим, могут быть реализованы. На Евразийском экономическом форуме мы обсудим, к какой ключевой долгосрочной цели мы стремимся и как обеспечить экономический рост и повышение благосостояния граждан наших стран", - отметил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В ходе дискуссии эксперты также обсудят новые направления стратегического развития ЕАЭС, проекты, которые могут способствовать увеличению доли высокотехнологичного экспорта и созданию трансъевразийских корпораций и другие темы.

Ожидается, что в сессии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян. Модератор дискуссии - член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

II Евразийский экономический форум проводится в рамках председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. События ЕЭФ-2023 пройдут под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Всего в рамках мероприятия пройдут около 35 деловых сессий. Они будут разделены на семь тематических направлений, среди которых: "Человеческий капитал", "Технологии и кооперация", "ЕАЭС в меняющемся мире", "Евразийская сопряженность", а также "Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки".

Кроме того, на "полях" Евразийского экономического форума пройдет международный климатический конкурс "Зеленая Евразия", деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, посвященный обсуждению новых возможностей развития международного сотрудничества в Евразии и деловой завтрак бизнес-диалога ЕАЭС - Индонезия. Также состоятся бизнес-диалоги, посвященные сотрудничеству евразийского интеграционного формата с Индонезией и странами Латинской Америки.

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