Спикер парламента Ямала Сергей Ямкин исполнил мечту подростка из ЛНР

Ярослава из Новосветловки игре на гитаре учат ямальские педагоги детской школы искусств заполярного поселка Харп

ТАСС, 22 мая. Подростка из Новосветловки Луганской Народной Республики игре на гитаре учат педагоги детской школы искусств ямальского поселка Харп. Гитару 15-летнему Ярославу подарил Сергей Ямкин в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он же организовал для него видеоуроки. В отделе информационной политики парламента ЯНАО уточнили, что ранее украинские войска уничтожили единственную в Новосветловке музыкальную школу и брать уроки просто негде.

"Добрая история, которая связала Крайний Север и южный Луганск, началась зимой. О мечте мальчика – электрогитаре – Сергей Ямкин узнал во время участия в акции "Елка желаний". На днях по видеосвязи юный музыкант продемонстрировал первые успехи", - добавили в отделе.

Парламентарий поблагодарил за отзывчивость коллектив детской школы искусств и всех, кто помог исполнить мечту Ярослава, – волонтеров, корпус спасателей, членов Молодежного парламента при Заксобрании ЯНАО и Администрацию Лабытнанги.

"У каждого ребенка должно быть детство, настоящее, счастливое, беззаботное, веселое. Дети из новых российских республик растут на территории, где идут боевые действия. Они наше будущее, надежда нашей страны, и, если взрослые могут сделать что-то, что доставит ребятам хотя бы несколько минут счастья, делать это надо обязательно. Дети должны чувствовать себя нужными", – приводятся в сообщении слова Ямкина.

Ярослав увлекается музыкой с раннего детства, гитарой по примеру старшего брата стал заниматься в 10 лет. Акустический инструмент изучал самостоятельно, поселок сильно пострадал из-за обстрелов еще в 2014 году, музыкальную школу украинские войска уничтожили почти до основания. Сейчас Ярослав первокурсник колледжа, свою трудовую деятельность мечтает связать с информационной безопасностью.

"Ярослав каждый вечер играет на гитаре, разучивает новые песни, в основном увлекается музыкой девяностых: Цой, Король и Шут. Как и многие подростки мечтает создать свою группу. Об электрогитаре мечтал с 12 лет, но приобрести у меня не было возможности", – цитируют в отделе Оксану - маму мальчика.

Она рассказала, что гитара для Ярослава – не просто хобби, а средство успокоения. Так он чувствует единение со старшим братом, который защищает свой дом и покой родных на спецоперации.

Об акции

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" реализуется с 2018 года на всей территории России. ЛНР впервые присоединилась к акции 22 декабря 2022 года. Согласно условиям акции, направлять свои желания на "Елку" могут в том числе дети беженцев, жителей новых территорий, а также военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции.