В производственно-логистическом центре ММК-Тольятти вводится новое оборудование

Запуск линии продольного и поперечного раскроя рулонов на предприятии в особой экономической зоне "Тольятти" планируется во втором квартале 2023 года

ТАСС, 23 мая. В производственно-логистическом центре Магнитогорского металлургического комбината в особой экономической зоне "Тольятти" во втором квартале 2023 года готовятся к запуску линии продольного и поперечного раскроя рулонов. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Линии имеют мощность до 90 тыс. и 60 тыс. тонн металла в год соответственно и позволяют перерабатывать широкий спектр проката с покрытием, горячекатаного травленого и холоднокатаного проката в рулонах с толщиной металла от 0,35 до 3,5 мм, шириной от 850 до 1900 мм и весом рулонов до 35 тонн. Оборудование дает возможность выполнять до 14 резов минимальной шириной 100 мм", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что ПЛЦ ММК был открыт в Самарской области в июле 2022 года для повышения доли продаж "Just In Time" и совершенствования логистических возможностей компании. Центр с "умной" системой управления складом и применением цифровых технологий способен одновременно хранить и обрабатывать до 150 тыс. тонн продукции. Благодаря его запуску Магнитка смогла обеспечить доставку продукции до потребителя автотранспортом в течение 1-2 суток, гарантируя потребителю экономию на логистике, а комбинат, в свою очередь, смог расширить клиентскую базу за счет предприятий, не имеющих собственных подъездных железнодорожных путей.

В управлении отметили, что еще одним преимуществом мультимодальной системы доставки продукции, доступной через производственно-логистический центр ММК, является отгрузка металлопродукции контейнерами, что дает возможность отказаться от использования металлических рам, требующих отдельного обслуживания, хранения и возвращения от покупателей.

"Для удобства клиентов ПЛЦ предоставляет услуги по хранению, перепаковке и раскрою продукции, а также будет проводить испытания металла на соответствие стандартам", - сказано в сообщении.