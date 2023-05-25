В "Корпоративной академии Росатома" 1 июня пройдет InterComm Club

С презентациями выступят представители "Росатома", "ВкусВилла", РЖД и QIWI

ТАСС, 25 мая. В четверг, 1 июня, пройдет открытая клубная встреча проекта InterComm Club для сотрудников российских компаний, которые отвечают за внутренние коммуникации и корпоративную культуру в своих компаниях. На этот раз она состоится на площадке "Корпоративной академии Росатома".

Участниками станут не менее сотни представителей отечественных компаний. Тема мероприятия: "Человекоцентричность 2023: как меняются культуры в компаниях". С презентациями выступят представители "Росатома", "ВкусВилла", РЖД и QIWI. Встречу проводит компания InterComm, организационным партнером выступает коммуникационная группа MediaLine.

"Человекоцентричность - главный тренд 2023 года. Раньше такой подход был прерогативой “бирюзовых компаний” и отдельных людей, которые верили, что счастливый сотрудник сделает счастливым клиента и всех, кто с ним работает. Сейчас мы подошли к той точке, когда человекоцентричность становится базовой бизнес-моделью. Если сегодня компания не выстраивает рабочие процессы с точки зрения человекоцентричности, то ее сотрудник оказывается непродуктивен, а сама компания - не эффективна", - считает исполнительный директор премии InterComm, директор по стратегическому развитию коммуникационной группы MediaLine Анна Смирнова.

В программе встречи InterComm Club 1 июня примут участие:

Заместитель генерального директора АНО "Корпоративная академия Росатома" Гульнара Биккулова, которая расскажет о предпосылках, ключевых подходах и бизнес-эффектах человекоцентричной корпоративной культуре;

И.о. директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Андрей Тимонов поделится секретами коммуникационной стратегии и каналах коммуникаций в "Росатоме";

Заместитель генерального директора по развитию ООО "ОЦРВ" (структура РЖД), идеолог сервисов счастья Наталья Долгачева расскажет о методологии создания человекоцентричных цифровых сервисов и представит практические кейсы.

Руководитель отдела внутренних коммуникаций и бренда работодателя QIWI Юлия Когай рассмотрит тему о "самоходности" сотрудников как основе человекоцентричности в QIWI.

Возрастная категория: 18+.