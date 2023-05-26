СФУ провел молодежную площадку на всероссийском антитеррористическом форуме в Красноярске

Специальными гостями стали бывшие разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, более 20 лет проработавшие под прикрытием в других странах

ТАСС, 26 мая. Сибирский федеральный университет (СФУ) провел молодежную площадку "Щит антитеррора" на Всероссийском специализированном форуме "Современные системы безопасности - антитеррор", который проходит 24-26 мая в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба СФУ.

"Сибирский федеральный университет провел 25 мая 2023 года молодежную площадку "Щит антитеррора" в рамках XVII Всероссийского специализированного форума "Современные системы безопасности - антитеррор". Местом проведения масштабного мероприятия стал Политехнический институт", - говорится в сообщении.

Специальными гостями молодежной площадки стали бывшие разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, более 20 лет проработавшие под прикрытием в других странах. Экс-разведчики рассказали аудитории, каково это - в любых условиях выполнять задания на благо своей страны, скрываясь даже от собственных детей, отмечают в пресс-службе.

На площадке также прошли различные мастер-классы, подготовленные при участии полиции, МЧС и Военного учебного центра СФУ. Участники осваивали плетение маскировочной сети, работу с металлоискателем и радиостанцией, знакомились с правилами оказания первой помощи. Были проведены и другие интерактивные мероприятия - дискуссии, познавательные игры, дебаты, просмотр фильмов, деловые квесты и квизы.

Отмечается, что молодежная площадка стала традиционной частью форума "Антитеррор", СФУ выступает ее организатором с 2019 года. Цель площадки - вовлечение школьников и студентов в активную работу по противодействию идеологии экстремизма, говорится в сообщении.

"Необходимость выстраивания прямого диалога с подрастающими поколением, честного разговора об истинных ценностях и процессах, происходящих в обществе и мире, предопределило появление в рамках масштабного российского форума специальной молодежной площадки "Щит антитеррора". Мы готовы делиться накопленным опытом и сами обучаться новым методам патриотической и профилактической работы, а также подходам в организации безопасности и противодействия противоправным действиям", - сказал, обращаясь к участникам площадки, ректор СФУ Максим Румянцев, его слова приводит пресс-служба.

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