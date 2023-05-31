Эксперт: 70% россиян не занимаются своим здоровьем

По словам заведующего кафедрой превентивной и персонализированной медицины Института Междисциплинарной Медицины города Москвы Андрея Тарасевича, проблему можно решить, если начать с детских садов, школ и вузов

ТАСС, 31 мая. Проблема отношения россиян к ЗОЖ носит глобальный характер, 70% граждан не занимаются своим здоровьем. Масштабно решить проблему возможно, только если начать с детских садов, школ и вузов, и, в первую очередь, это касается трансформации пищевого поведения. Такое мнение высказал заведующий кафедрой превентивной и персонализированной медицины Института Междисциплинарной Медицины города Москвы Андрей Тарасевич.

О том, как изменить отношение россиян к ЗОЖ и с чего начать, говорили 25 мая 2023 года на II международном форуме активного долголетия Mriya Life. Цель форума - дать его участникам знания в области превентивной медицины, позволяющие значительно улучшить качество жизни и замедлить процессы старения организма.

Организаторы форума - Mriya Resort & SPA и Институт Активного Долголетия Mriya Life - собрали в онлайн и офлайн формате ведущих международных экспертов в области превентивной медицины - врачей, ученых, биохакеров, психологов, спортсменов и других специалистов по оздоровлению.

Эксперты форума поделились знаниями и авторскими методиками по восьми ключевым темам, которые лежат в основе управления здоровьем: диагностика, здоровый сон, гены долголетия, физическая активность, питание, нутрицевтики, ментальное здоровье и окружение.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. Согласно Росстату, доля граждан, ведущих в России здоровый образ жизни, составляет всего 12%.

Цифры действительно впечатляют - прогнозируется, например, что к 2040 году число людей с диабетом в возрасте от 20 до 79 лет вырастет до 829 млн человек.

Не меньшую важность на качество жизни оказывает сон. Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна Роман Бузунов озвучил данные исследования, посвященного нарушениям сна. Согласно спикеру, 88% из опрошенных 5 256 человек заявили, что их проблемы со сном вызваны стрессом или тревогой. При этом нарушения сна оказывали существенное влияние на их трудоспособность и повседневное функционирование.

С ним соглашается Патрик Холфорд, ведущий британский эксперт по целостному подходу к здоровью и питанию, сооснователь Института оптимального питания и фонда "Food for the Brain" (Пища для мозга), автор более 45 книг, переведенных на более чем 30 языков - он отметил, что британские врачи в 2022 году выписали 88 млн антидепрессантов, из них 70 тыс. для людей в возрасте младше 18 лет.

На форуме не обошли стороной и тему биохакинга. Галина Хусаинова, провизор-магистр фармации Первой медицинской академии им. И.М. Сеченова, экс-глава сети аптек и автор книги "Биохакинг по-женски", отметила, что рынок БАД переживает сейчас беспрецедентный рост. По оценкам отраслевых экспертов, в течение семи лет - с 2021 по 2028 год - рынок БАД увеличится почти вдвое: со 140,3 до $272,4 млрд.

Однако, отметила она, принимать БАДы нужно грамотно. И помнить, что лекарства и БАДы лишь облегчают симптомы заболеваний. Причину их возникновения можно устранить только с помощью правильного образа жизни и питания, поскольку любая пища уже по сути является биологически активной.

Все эксперты II международного форума активного долголетия Mriya Life призвали слушателей перестать быть пассивными наблюдателями и начать активно и осознанно управлять своим здоровьем, ведь на сегодняшний день медицина предоставляет для этого все инструменты.

На форуме также рассказали, как выстроить стратегию управления своим здоровьем. Каждому участнику выдали рабочую тетрадь с подробными инструкциями, а 9-кратный IRONMAN и вице-президент "Федерации триатлона России" Виктория Шубина напомнила слушателям, что самое главное - это заниматься своим здоровьем с удовольствием и радостью, а не воспринимать это как тяжкую обязанность.

Организаторы форума отмечают, что цель мероприятия - не только популяризация и повышение осведомленности в вопросах здоровья и долголетия, но и создание сообщества единомышленников, готовых менять свою жизнь к лучшему и внедрять новые принципы и здоровые привычки в повседневную жизнь.

III международный форум активного долголетия Mriya Life пройдет 21 сентября 2023 года и будет посвящен теме женского здоровья и долголетия. А уже 23 ноября 2023 года состоится IV форум на тему биохакинга.

Возрастная категория: 18+.