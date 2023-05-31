На Неделе ретейла обсудили применение СБП в разных сценариях оплаты для бизнеса и клиентов

Сессия "СБП - преимущество для лидеров" прошла 30 мая

ТАСС, 31 мая. В рамках Недели ретейла 30 мая прошла сессия "СБП - преимущество для лидеров", где представители бизнеса и IT-сектора обсудили реализованные кейсы с использованием Системы.

Директор по продажам СБП Андрей Ковригин в своем выступлении напомнил, что оплата по QR-коду СБП впервые прошла в июне 2019 года, и рассказал, как за четыре года изменились возможности Системы для всех участников платежного процесса.

"Сегодня в СБП работают разные варианты сценариев как для бизнеса, так и для клиентов - QR-коды, NFC, привязка счета. По итогам I квартала оплата по СБП доступна в более чем 675 тыс. торговых точек. СБП - та платформа, которая позволяет встраиваться в экосистему бизнеса, чтобы реализовать новые решения как для ТСП, так и для их клиентов", - отметил Андрей Ковригин.

Об одном из таких сценариев интеграции СБП в экосистему бизнеса рассказал Дмитрий Кузеванов, СТО "Азбука вкуса" - благодаря опции "привязка счета" в мобильном приложении "Азбуки вкуса" можно предъявить на кассе штрихкод, по которому доступно и начисление бонусов в рамках лояльности торговой сети, и оплата покупки по СБП.

CEO компании "Ритейл-Процессинг" Дмитрий Салабаев также рассказал об успешном кейсе по реализации для ретейла решения, сочетающего лояльность и оплату по СБП. Он отметил, что Система предоставляет бизнесу экономию на эквайринге, но для этого нужно "подобрать ключ" к покупателю и увеличить долю оплат таким способом.

Директор казначейства Х5 Group Наталья Власова отметила, что реализованные в Системе сценарии позволяют расширить клиентский путь, а кампании НСПК по продвижению оплаты таким способом повышают интерес покупателей, и добавила, что сегодня в магазинах X5 Group доля проникновения оплаты по СБП на кассах самообслуживания составляет около 4%, а в мобильном приложении она может доходить до 20%.

Заместитель финансового директора розничной сети "Магнит" Сергей Стафеев сообщил, что все магазины сети уже принимают СБП к оплате. Он отметил, что Система позволяет не только экономить бизнесу, но и вернуть людям оплату с помощью смартфона, благодаря интеграции СБП в приложение лояльности торговой сети.