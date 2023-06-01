На Урале открылась первая в России секция самбо для семинаристов

Инициативу благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

ТАСС, 1 июня. В Верхней Пышме Свердловской области открылась первая в России секция самбо для семинаристов, сообщают в региональном департаменте информационной политики.

"Инициаторами выступили члены Общественного совета федерального партийного проекта "Za самбо" в Свердловской области", - сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что инициативу открытия секции для семинаристов благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. "Ребята, которые сегодня здесь тренируются - это будущие священники, которые внутренне должны быть очень сильными людьми. Занятия, которые сейчас проходят, формируют и закаляют характер, они учат побеждать и правильно проигрывать, учат уважать окружающих и человека, который перед ними. Я думаю, что эти черты характера будут помогать ребятам в будущем служении", - приводятся слова пастыря в сообщении.

По словам регионального координатора партпроекта "Zа самбо", депутата областного заксобрания Алексея Свалова, идея родилась как ответ на внешние вызовы. "На мой взгляд, сейчас одна из самых важных задач нашего проекта заключается в том, чтобы не только воспитать занимающихся здесь ребят, но и масштабировать этот опыт на всю страну, сохранив главный принцип национального единоборства: самбо - это не про нападение, а про защиту себя и своих близких. Выражаю слова искренней благодарности Владыке за поддержку и доверие, оказанное проекту", - цитируют Свалова в департаменте.

"Занятия самбо будут проходить в здании бассейна ДС УГМК (Уральской горно-металлургической компании). Под руководством мастера спорта СССР Александра Какуши тренироваться будут 20 семинаристов. Помощь в приобретении формы оказал член общественного совета "Za самбо" Андрей Симановский", - добавили в департаменте.

Со ссылкой на председателя общественного совета "Zа самбо" в регионе Валерия Чайникова в сообщении уточняется, что Екатеринбургская духовная семинария стала пятым вузом в Свердловской области, присоединившимся к федеральному проекту "Zа самбо". Регулярные тренировки по национальной борьбе уже проходят для студентов Уральского государственного горного университета, Технического университета УГМК, Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного университета путей сообщения.