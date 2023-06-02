Эксперт: расширение инфраструктуры ОМС позволит увеличить доступность медицинских услуг

По мнению члена Совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, мера позволит в том числе составлять персональные рекомендации по предупреждению заболеваний и предлагать гибкие программы check-up

ТАСС, 2 июня. Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС, внедрение единой платформы с данными о состоянии здоровья пациентов (персональных медицинских помощников) позволит повысить доступность медицинских услуг и улучшить качество оказания медицинской помощи. Таким мнением поделилась Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

По данным Страхового Дома ВСК, цифровая трансформация системы обязательного медицинского страхования в России на государственном уровне реализуется последовательно. Так в 2012 году была запущена Единая информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ), в которой объединены данные всех медицинских организаций страны. Также на базе единого портала Госуслуги функционирует сервис "Мое здоровье" благодаря которому можно записаться к врачу онлайн, посмотреть свою медицинскую карту и многое другое.

В свою очередь, бизнес активно участвует в цифровизации медицинских услуг. Частные клиники запускают современные сервисы внутри собственных информационных систем, а страховщики активно развивают добровольное медицинское страхование - внедряют телемедицину, расширяют возможности онлайн-взаимодействия с клиентами.

Так, в Страховом Доме ВСК цифровая трансформация стартовала в 2016 году. Уже в 2018 году компания первой запустила сервис онлайн записи к врачу.

Цели Государства и частных компаний в системе здравоохранения объединяет общий фокус на повышение качества и доступности медицинских услуг. Следующим этапом IT-трансформации, по мнению Сорокиной, должно стать объединение возможностей государства и бизнеса. Например, перспективным проектом являются персональные медицинские помощники(ПМП). ПМП - это единая платформа данных, в которой хранится информация о состоянии здоровья пациента вне зависимости от того, где он лечится или наблюдается.

"Если страховые компании получат доступ к этим данным и электронной медицинской карте, то смогут разрабатывать и внедрять технологии с применением Machine Learning и искусственного интеллекта. Это позволит создавать удобные сервисы для клиентов. В частности, составлять персональные рекомендации по предупреждению заболеваний, популяризации здорового образа жизни, предлагать гибкие программы check-up и стимулировать участие корпораций в оздоровлении коллектива", - отметила Сорокина.

Однако, по данным Страхового Дома ВСК, сегодня существует несколько барьеров для реализации этой стратегии. Также игрокам рынка необходимо сформировать стандарты процесса взаимодействия всех участников - клиник, страховых компаний, государства, операторов платформ, и начать применять обезличенные датасеты (механизмы хранения информации, предоставляющие быстрый доступ к большим объемам данных).

"По оценкам МГМУ им. И.М. Сеченова не менее 70% россиян испытывают те или иные проблемы со здоровьем. Причем, в 2022 году 47% отказывались получать медицинскую помощь в том числе из-за отсутствия свободного времени или боязни, что лечение обойдется им слишком дорого. Подтверждают тенденцию и в страховых компаниях. Доля наших клиентов с критическим состоянием здоровья, требующим госпитализации, достаточно высока. Взаимодействие государства и игроков рынка в части цифровизации позволит расширить возможности бизнеса, сделать медицинские услуги технологичней и дешевле. Как результат - отрасль получит, в том числе, механизмы для развития превентивной медицины, целью которой является предупреждение заболеваний, рост продолжительности и качества жизни за счет контроля за здоровьем", - подытожила Сорокина.