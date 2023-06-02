На III Форуме волонтеров финансового просвещения подвели итоги

Трансляции мероприятия посмотрели 11,4 тыс. человек

ТАСС, 2 июня. В Москве 28 мая завершил свою работу Форум "Волонтеры финансового просвещения: интеграция смыслов" (6+), собравший очно на своей площадке 182 участника из 44 регионов.

Задача форума в 2023 году - помочь волонтерам лучше понимать, в чем польза для благополучателя с одной стороны и какие смыслы вкладывают в финансовое просвещение их партнеры, региональные и муниципальные структуры - с другой. "Важно со смыслом выбирать инструменты продвижения финграмотности, с учетом особенностей территорий - строить точечную стратегию в каждом регионе. Это задачи на долговременный период, а форум - это площадка, которая позволяет суммировать опыт и выработать общую стратегию деятельности", - подчеркнул Генеральный директор АРФГ Вениамин Каганов.

В общей сложности за три дня состоялось 10 тематических секций, несколько обучающих кейсов от партнеров АРФГ, шесть мастер-классов, три деловые игры, нетворкинг-сессия, трек волонтёров pro bono - по проекту ПроФиТ - всего 27 различных мероприятий. Трансляции форума посмотрели 11,4 тыс. человек.

В этом году мероприятие вышло на новый уровень и по содержанию, и по уровню гостей и ключевых спикеров. В секциях и дискуссиях представили более 70 докладов, в том числе выступления:

А.Г. Аксакова, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку;

В.А. Гамзы, председателя Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике;

А.Г. Гавриленко, председателя Совета директоров Ассоциации "НП РТС", председателя Экспертного совета по финансовой грамотности в сфере деятельности некредитных финансовых организаций при Банке России;

А.В. Литвиненко, начальника Департамента полевых учреждений Банка России;

Т.В. Снурницыной, начальника Управления финансовой грамотности Банка России;

Е.Б. Когана, профессора НИУ ВШЭ, инвестиционного банкира.

На площадке форума АРФГ подписала соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодежи в развитие территорий "Городские реновации" и с Ассоциацией участников рынка драгоценных и инвестиционных металлов (АРИУМ). Стороны договорились сотрудничать в области развития финансовой грамотности и культуры, в том числе в рамках проекта "ПроФиТ", очередной цикл вебинаров которого который стартует 26 июня.

Выстраивание партнерства

Выстраиванию партнерских отношений и созданию институциональных и системных проектов по повышению финансовой грамотности был посвящен первый день форума. Ключевым пунктом программы 26 мая стала посвященная Дню предпринимателя экспертная панель Торгово-промышленной палаты РФ и АРФГ, являющихся стратегическими партнерами в сфере финансовой грамотности предпринимателей. В ходе открытой дискуссии представители Банка России, российского бизнеса и общественных организаций обсудили лучшие практики взаимодействия предпринимательских, образовательных и некоммерческих структур в формировании условий для развития бизнеса и социальной сферы. Слушатели онлайн-трансляции узнали о проводимом на базе АРФГ исследовании "Индекс предпринимательской активности", об участии бизнеса в развитие ESG - повестки в образовании, а также поделились опытом предпринимательского образования детей в загородных поселениях и наставничества.

О связи волонтерства и наставничества рассказал председатель Наблюдательного совета АРФГ, наставник нескольких поколений специалистов финансового рынка Анатолий Гавриленко "Меня часто спрашивают, зачем тебе это? Зачем ты куда-то ездишь, выступаешь. Я говорю, что хочу жить вечно. Люди, которые делятся знаниями, они живут вечно в людях, которые эти знания получают. Волонтеры занимаются важнейшим делом, это прекрасная вещь и ради этого стоит жить", - поделился он.

Тему партнерства раскрывали все секции первого дня форума. После ТПП участники мероприятия обсудили перспективы развития проекта АРФГ "Профессионалы финансовых технологий" ("ПроФиТ"); также по итогам первого дня волонтеры:

узнали условия участия в проекте "Знание.Вики" от Российского Общества "Знание". Это проект, где каждый может стать автором, а профессионалы - выступить в роли экспертов в формировании базы энциклопедических статей с верифицированной информацией. Волонтеры с компетенциями лекторов смогут принять участие в проектах РОЗ "Лига Лекторов", "Ученый говорит";

обсудили тему "зеленых" финансов и организации зеленого волонтерского центра от компании "Городские реновации". Как отметили участники, создавать цифровую инфраструктуру таких проектов можно, например, при помощи мобильного приложения "Твой финансовый гид", апробированного в одном из регионов РФ.

Преодоление барьеров

Следующие дни форума были полностью посвящены регионам. Волонтеры делились своими практиками, обсуждали секреты мастерства, анализировали препятствия на пути в развития финансового просвещения, проектировали возможные пути их преодоления в контексте новых вызовов. Суммировав всю информацию, участники форума сформулировали предложения по развитию добровольческого движения АРФГ, которые изложили на финальной проектной сессии по сборке смыслов. Традиционно все идеи будут изложены в итоговой резолюции и вынесены на очередной конгресс волонтеров, который пройдет в конце июня.