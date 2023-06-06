6 июня, 15:47

Экопроект МТС попал в число победителей премии "Золотой медвежонок"

В рамках программы дети в возрасте от 6 до 10 лет учились беречь воду, разделять мусор, экономить электроэнергию и давать вещам вторую жизнь

ТАСС, 6 июня. Экологический проект "Познаем мир с фиксиками", запущенный платформой МТС "Поколение М" в сотрудничестве с анимационным сериалом "Фиксики", занял третье место в номинации "Социальный маркетинговый проект года" на премии в сфере детских товаров и услуг "Золотой медвежонок".

Дети в возрасте от 6 до 10 лет учились беречь воду, разделять мусор, экономить электроэнергию и давать вещам вторую жизнь. В рамках программы был запущен конкурс, в котором приняло участие более 2 тыс. детей из 69 регионов страны. Победители получили возможность посетить анимационную студию.

Руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова отметила, что использование цифровых технологий в обучении и развитии детей является мощным инструментом. Интерактивный экопроект на цифровой платформе "Поколение М" позволяет детям через технологическую призму изучать и понимать окружающий мир - добавила Ольга Юркова.

По словам продюсера сериала "Фиксики" Оксаны Гукасян, успех проекта доказывает, что экологическое образование является важной составляющей воспитания юного поколения и сохранения природы для будущих поколений.

В 2023 году за победу в премии боролись номинанты из 28 регионов России, которые представили на премию около 200 наименований продукции, сервисов и услуг для детей. 

© Информационное агентство ТАСС
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