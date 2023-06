Конкурс цифровых коммуникаций "МИКС Россия" объявил о старте приема работ

По оценкам экспертов, теперь конкурсные блоки соответствуют рынку и уровню реализации проектов

ТАСС, 8 июня. Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) объявила о начале нового конкурсного сезона Индустриального проекта. Оргкомитет конкурса совместно с рабочими группами пересмотрел категории и номинации для участия.

"МИКС Россия" состоится уже в восьмой раз. Изменения 2023 года продиктованы трансформацией рынка и модернизацией инструментов. По оценкам экспертов, теперь конкурсные блоки соответствуют рынку и уровню реализации проектов. Ежегодно жюри выделяет агентства, проекты и компании, способствующие развитию интерактивного рынка рекламы в России.

"Рынок цифровых коммуникаций стремительно меняется. В оценке объемов рынка АРИР появились инновационные сегменты, такие как реклама в ретейл-медиа (Retail Media Ad), аудио (Audio Ad), маркетинг с привлечением лидеров мнений (Influencer Marketing) и пр. Запуская конкурс цифровых коммуникаций "МИКС Россия - 2023", мы стремимся показать опыт применения инновационных инструментов наравне с существующим арсеналом, показать мастерство исполнения стратегий в изменившихся обстоятельствах с учетом локальных возможностей", - считает президент АРИР Борис Омельницкий. По его словам, интернет стремительно меняет жизнь общества, создает новые сценарии для работы, отдыха, шоппинга и образования. Омельницкий подчеркивает, что в новых сценариях возникают новые способы рекламных коммуникаций, которые необходимо изучать на практике, и компания предлагает специалистам указать направление рынку.

Оргкомитет "МИКС Россия" находится в активном диалоге с экспертами рынка. Руководитель департамента по медиапланированию и социальным медиа Билайн, активный участник рабочей группы по обновлению конкурса Яна Чупина обозначила ключевой фактор, подтолкнувший на обновление "МИКС Россия". "Столкнувшись с определенными трудностями на этапе судейства, хотелось поучаствовать в улучшении конкурса, ведь качество работ было на хорошем уровне. Нужно было структурировать и актуализировать список подкатегорий и сфокусироваться на одной теме категории, учесть изменения на рынке коммуникаций и медиапотребления", - поделилась Чупина.

"В этом году наша рабочая группа сконцентрировалась на проработке и углублении критериев оценки внутри категорий, чтобы жюри было проще правильно расставить акценты и сопоставить главное в кейсе с главным в номинации. А значит, быть еще более объективными", - рассказал креативный директор Dr. Jung Никита Завьялов.

Как считает Иван Парышев, председатель комитета АРИР по AdTech Innovations & Startups, CEO и основатель AstraLab, важнейший критерий успеха сегодня - это способность быстро меняться, подстраиваться под текущий контекст и делать это качественно. "Тот факт, что конкурс "МИКС Россия" в этом году обновил конкурсные категории и добавил новые номинации, как раз говорит ровно о том, что АРИР очень быстро отреагировала на произошедшие изменения и в новом сезоне учла их в своей деятельности и продуктах", - считает Парышев.

Эксперты конкурса оценят проекты в четырех группах категорий обновленного формата.

Группа категорий Channels of communications (Каналы коммуникации) перестала быть актуальной и отражать тот посыл, который изначально закладывался по оценке работ в том виде, в котором она была представлена в течение последних лет. Теперь здесь будут оценивать инструменты цифрового маркетинга (социальные сети, медиаканалы в digital), а также их применение под решение конкретных бизнес-задач.

Чупина объясняет, что обновленная структура упорядочит номинации по смыслу и отделит заявки, связанные с инструментами и технологиями, таких как лучший сайт или приложение, от маркетинговых кампаний. Таким образом, по словам эксперта, это позволило расширить список номинаций, связанных с маркетинговыми коммуникациями (маркомом), а также учесть обновленную рекламную реальность, в которой появляется все больше ecom-кампаний.

"Изменения улучшат работу жюри, так как профильные специалисты будут сосредоточены на одном поле профессиональной деятельности. Как итог, это позволит повысить количество интересных заявок и упорядочит их конкуренцию. Очень надеюсь, что лучшие работы будут поднимать планку работ для всего рынка и вдохновлять бренды на смелые решения", - комментирует Чупина.

Группа категорий Tools&Craft (Инструменты и мастерство исполнения) была также пересмотрена. С этого года представители рынка интерактивной рекламы могут сфокусироваться на участии в номинациях по web-дизайну и инновационной айдентике в digital более предметно и основательно.

"Понятные категории с понятными принципами отбора работ позволят: во-первых, сократить попадание работ не в свои категории (такое очень часто бывало), а во-вторых, уже на этапе оформления заявки увидеть те пункты, на которые имеет смысл сделать основной акцент в той или иной категории, чтобы иметь больше шансов на победу. Я уверен, что это всем на пользу", - прокомментировал результаты работы сооснователь креативного агентства Nic’s impact Аршак Абгарян.

Изменения связаны с тем, что в условиях большой экспертизы крупных агентств, у специализированных, бутиковых и региональных команд практически не осталось возможностей быть замеченными и отмеченными в digital-конкурсах.

Группа категорий Best Use of Tools (Лучшее использование инструментов) столкнулась с не большим, но не менее существенным обновлением. Теперь специалисты могут продемонстрировать как проекты, построенные исключительно на креативных, так и на контент-решениях.

Большой опыт участия в конкурсе позволяет предвосхитить категории. Креативный директор Re:evolution Иван Сиденко считает, что активная работа над группой категорий Creative Use поможет дать дорогу молодым агентствам, их фантазиям и мыслям в применении новых технологий.

"2023 год очень сильно изменил рекламную индустрию, в первую очередь, на международном уровне. Теперь балом правят нейросети и искусственный интеллект: может ли робот написать симфонию, а нейроинтеллект заменить Эйзенштейна? На эти вопросы мы ответили соответствующими изменениями в конкурсе через создание группы категорий Creative use, но финальную точку или же многоточие поставят в этом споре работы нового сезона, и мы уже предвкушаем технологический прорыв в креативе", - рассказал эксперт.

Завьялов считает, что перезагрузка конкурса поможет избежать возникновение переоцененных или недооцененных наград, потому что признание должны получать именно те проекты, которые по-настоящему этого заслуживают.

"Мы предложили расширить сами категории, чтобы они полностью соответствовали трендам и учитывали новые механики и подходы. Все это откроет еще больше простора для подачи и поможет не остаться без награды тем, кто ее действительно заслуживает", - резюмирует Никита.

Группа категорий AdTech (Технологии и инновации) является самой молодой в конкурсе, но и к ней возникли конструктивные замечания. Участники, которые работают с передовым и технологичным инвентарем, получили возможность продемонстрировать свои компетенции в цифровизации бизнеса, а также AdTech & MarTech.

За последние полтора года российский рекламный рынок изменился - менялись запросы рекламодателей, задачи бизнеса, появилась потребность в новых инструментах, подходах и запрос на новую эффективность, оценил ситуацию Парышев. "Поскольку, наверное, каждый участник рабочей группы не раз принимал участие в конкурсе с работами своей компании, для нас было очевидно: если меняются требования и ожидания от участников конкурса, то должны быть скорректированы критерии оценивания кейсов, категории и так далее. Принятые изменения играют важную роль в обе стороны. Уверен, что на работы, которые мы увидим в этому году, будет ориентироваться весь рекламный рынок РФ", - поделился эксперт.

Для участия в конкурсе доступны 51 номинация.

