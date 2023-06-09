В ТАСС состоялась конференция о роли бизнеса в повышении качества жизни в регионах

Эксперты также обсудили взаимодействие в треугольнике "население - власть - бизнес", продвижение социальных инициатив и их экономическую эффективность

ТАСС, 9 июня. В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации эффективных социальных проектов, повышающих качество жизни в регионах, проблемам развития и продвижения социальной ответственности бизнеса.

О роли бизнеса в повышении качества жизни в регионах, необходимом взаимодействии в треугольнике "население - власть - бизнес", продвижении социальных инициатив и их экономической эффективности дискутировали депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан Айрат Фаррахов, директор Государственного музея спорта, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева, председатель попечительского совета фонда "Добрый мир", соавтор проекта "Благодельня" Александр Терлецкий, исполнительный директор "ЭФКО ", сооснователь общественной лаборатории "Будущее здоровья" Сергей Иванов и руководитель экспертного совета Гильдии журналистов в области здравоохранения "Медколлегия" Кристина Муравьева.

В 2023 году расходы государства на социальную политику вырастут на 16,8%. Эта нагрузка ложится на федеральный и региональный бюджеты. В регионах есть предприниматели, готовые разделить ответственность за развитие качества жизни в регионе присутствия. Но их опыт не систематизируется, иногда не находит поддержки в регионе и не масштабируется на другие регионы, как инновационный и полезный опыт.

Руководитель экспертного совета Гильдии журналистов в области здравоохранения "Медколлегия" Кристина Муравьева считает, что качество жизни в регионах и в стране в целом - это междисциплинарное понятие. "Показатели качества жизни в стране можно изменить только в том случае, если бизнес сонаправлен с государством. Бизнес много делает социально полезных проектов в регионе. Но часть из этих проектов не являются эффективными для стратегического развития регионов и страны, носят скорее фрагментарный характер. Нет единого вектора или комплексной программы между государственным сектором и бизнесом по совместному финансированию и поддержке самых важных для региона вопросов. А СМИ мало интересна эта тема для планомерного освещения", - считает Кристина Муравьева.

"Важно, чтобы эти добрые дела были узнаваемы и поощрялись. Государство должно поддерживать этих людей и не мешать им, - считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов. "В мире отмечают, что главным препятствием для реализации корпоративной социальной ответственности является информационная проблема и проблема систематизации этого процесса, - считает Айрат Фаррахов. - На уровне государства важно формировать условия, в том числе с точки зрения законодательства. И мы сделаем все возможное для того, чтобы сама концепция и идея возрождения меценатства в России развивались. Здесь важно обратиться к опыту других стран, как они создают систему сонаправленной помощи и определяют критерии поощрения. Необходима поддержка на государственном уровне самой модели социально активного бизнеса. Важно, чтобы бизнес вкладывал часть прибыли в свою страну".

"Я считаю, что предприниматели должны помогать в своем регионе. Мы создавали бесплатную столовую для северян, попавших в сложные жизненные условия, а в итоге уже через несколько месяцев работы она превратилась в своеобразный интеллектуальный центр - место притяжения для общения пенсионеров, многодетных семей, одиноких родителей, - рассказал председатель попечительского совета фонда "Добрый мир" Александр Терлецкий. - Самой эффективной является адресная помощь, и мы ее научились оказывать. Но следующий шаг - в переходе бизнеса от точечных проектов к системному объединению инициатив под эгидой выполнения государственных задач". "Интересно приглашать другой бизнес к нашей модели социальной работы. Для эффективного продолжения подобных проектов в регионах бизнесу нужны даже не деньги, а возможность предоставления работы и хотя бы минимальное внимание со стороны руководителей региона и СМИ. Это должно стать ролевой моделью для всего бизнеса - крупного и малого. И такая модель должна поощряться в обществе и со стороны бизнеса, и со стороны государства", - резюмирует Александр Терлецкий.

Необходимо менять подходы к рассмотрению системы ESG и переосмыслить понятие капитализма с учетом новых реалий, уверен исполнительный директор "ЭФКО ", сооснователь общественной лаборатории "Будущее здоровья" Сергей Иванов: "Мы в компании реализовали некапиталистическую модель, которая конкурентна в свободном рынке, показывает экономический рост и при этом построена на принципах социальной ответственности". Устойчивое развитие регионов - это экономический рост, который рождает экологические, ресурсные и другие проблемы: их не решить вне социальной сферы. "Классический капитализм сломался. Капитализм болен. Милтон Фридман 60 лет назад его испортил, когда вывел формулу: "каждый бизнес должен служить единственной цели - своим акционерам". Потеряли смысл, цель потеряли. Надо починить. Об этой проблеме говорят во всем мире. И начинать нужно с понимания собственником своей социальной ответственности", - считает Сергей Иванов.

Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева полагает, что благотворительные проекты тоже должны быть под контролем - но в рамках здравого смысла. "Я спортсменка, вижу, какое огромное количество разных марафонов бега запускается, а элементарных условий обеспечить водой в жару бегущих нет. В результате - инфаркты. Получается благотворительность со знаком "минус". Социально ответственный бизнес нужно поощрять, но и рамки важно ставить. Контроль рисков, условий - важная часть программ. Систематизация такого опыта - задача государства. В начале нужно создать правила и создать их совместными усилиями бизнеса и государства, чтобы прийти к нормальной форме социальной ответственности. И потом уже настраивать систему так, чтобы она работала и с точки зрения экономической модели, и с позиции социальной", - полагает Елена Истягина-Елисеева.