В Красноярске состоялось собрание членов ассоциации сибирских и дальневосточных городов

В рамках собрания участники обсудили вопросы развития муниципалитетов в условиях структурной трансформации экономики

ТАСС, 9 июня. Представители более 50 муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока посетили общее собрание членов ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) в Красноярске, в рамках которого участники конференции обсудили вопросы развития муниципалитетов в условиях структурной трансформации экономики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красноярска.

"Мы продолжаем "Муниципальный диалог", который объединяет разные территории нашей огромной страны. Сегодня муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с коллегами. Главная задача нашей совместной работы повысить качество жизни в каждом муниципальном образовании, ведь мы работаем рядом с людьми и ради людей", сказала в ходе собрания сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, ее слова цитирует пресс-служба.

В рамках встречи, как проинформировали в пресс-службе, мэр Красноярска Владислав Логинов обратил внимание на актуальные для муниципалитетов вопросы расширения диалога между горожанами и муниципальными органами власти, а также добавил, что в Красноярске сформировались подходящие условия для перехода от благоустройства к управлению событиями и активностями.

"Сегодня Ассоциация сибирских и дальневосточных городов благодаря партнерству с ВАРМСУ может донести результаты прямого диалога жителей городов и муниципальной власти до Президента страны, ускорить важнейшие процессы и расширить возможности для совершенствования принципов управления муниципалитетом, а значит, и для повышения качества жизни горожан", - рассказал Логинов, его слова приводятся в сообщении.

Кроме того, участники собрания обсудили складывающуюся ситуацию в сфере местного самоуправления в России, задачи организации на ближайшую перспективу, а также провели выборы руководящих органов АСДГ. Новым руководителем ассоциации был избран глава Иркутска Руслан Болотов, который в своем выступлении отметил, что во всех муниципалитетах необходимо развивать суверенную экономику в целях обеспечения устойчивости бюджета и улучшения качества жизни людей.

"Проблемы у муниципалитетов схожи. Поиск новых подходов, форматов, новых производств, в первую очередь, перерабатывающих наша приоритетная задача. Ассоциация объединяет два крупнейших округа страны. То, что ассоциация продолжает эффективно работать, выносить выработанные главами муниципалитетов консолидированные позиции на уровень ВАРМСУ, Совета при Президенте России, подчеркивает правильность выбранного вектора", - подчеркнул он.