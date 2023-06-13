Оргкомитет ADCR Awards 2023 объявил имена председателей жюри конкурса

Выбор председателей определяется на основе рейтинга АКАР

ТАСС, 13 июня. Конкурс российского клуба арт-директоров 13 июня огласил новых председателей. Выбор председателей конкурса определяется на основе рейтинга Креативности Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).

По итогам голосования резидентов российского клуба арт-директоров, Александра Новохацкая, креативный директор студии Яндекса "7.47", и Владислав Деревянных, бренд-дизайн директор РА "Восход", будут формировать команды жюри по направлению блоков категорий "Реклама" и "Дизайн".

Президент клуба арт-директоров России Александр Алексеев наблюдает за теми тенденциями, которые меняют структуру креативной индустрии. "Для креативных лидеров сегодня внутренняя команда (прим. Inhouse студия) - это возможность реализовать смелые идеи, поддержав их масштабом всей компании. При создании студии "7.47" в Яндексе Александра Новохацкая отлично реализует эту возможность, а значит, поможет отработать предоставленные возможности лучшим проектам года, возглавив жюри блока "Реклама", - отмечает Алексеев.

"Я рада, что мне предложили стать председателем в этом году, это говорит о том, что работу внутренних команд (прим. inhouse-студий) стали воспринимать всерьёз", - комментирует Новохацкая. Креативный директор студии Яндекса "7.47" подчеркивает, что такое стало возможным благодаря тому, что команда задавала и продолжает задавать тренд на это собственной работой.

Задача новых председателей выбрать компетентных членов жюри, которые могут грамотно подойти к оценке конкурсных работ, чтобы сохранить максимально объективный и профессиональный подход.

"Влад Деревянных поможет жюри выявить и прославить тренды, которые воодушевят дизайн-индустрию мира: от ведущих студий до фрилансеров и студентов, потому что Влад всегда стремится быть на шаг впереди, а еще ярче, сильнее, и как полагается, оценивать по Гамбургскому счету", - комментирует назначение президент российского клуба арт-директоров.

Жюри блока "Реклама" проведет оценку работ: "Фильмы и аудио" (FILM & AUDIO), "Опыт взаимодействия с брендом" (BRAND EXPERIENCE), "Интеграции и инновации" (INTEGRATED & INNOVATION), "Интерактивная и мобильная реклама" (INTERACTIVE & MOBILE (номинации по продвижению компаний в соц.сетях)).

Очень важно, что ADCR Awards продолжает помогать отбирать одни из лучших проектов на рынке - это помогает давать ориентиры для всех его участников, так считает креативный директор in-house студии Яндекса "7.47". Именно поэтому Новохацкая приняла предложение стать председателем в этом году: "Я хочу, чтобы в команде жюри появились свежие лица, а ещё, чтобы были представлены разные экспертизы - это очень важно для всесторонней и непредвзятой оценки проектов". Креативный директор in-house студии Яндекса "7.47" выразила надежду, что команда жюри сможет выбрать и наградить самые лучшие проекты, которые станут бенчмарком в своих категориях.

В этом году появились дополнительные номинации в категории Интерактивная и мобильная реклама (Interactive & Mobile), которые фокусируются на инновационности рекламных кампаний: Инновации в мобильной рекламе (Innovation in Mobile), Визуальное мастерство (Visual Craft - art direction, visual effects and animation).

Оргкомитет конкурса утвердил специальные номинации, которые помогают брендам сохранять собственную идентичность и связь с потребителями: Корпоративный фирменный стиль - ребрендинг (Corporate Brand Identity - Rebranding); трансформация бренда (Brand Transformation).

Как считает президент клуба и конкурса Алексеев, школы дизайна и рекламы готовят для рынка интересных новых креаторов. В этом году оргкомитет утвердил специальный приз "Школа года".

"Самое тяжелое в работе жюри - осознавать, что это только часть работ нового поколения креаторов. Победы на конкурсах - трамплин в высшую лигу, к заметным и выгодным партнерствам. Миссия Клуба арт-директоров - убеждать в этом, встраивая участие в творческих конкурсах в обязательную программу профессионального становления", - отметил Алексеев.

Дополнительно на индустриальном контент-портале ADPASS 13, 15 и 19 июня будут показаны проекты, получившие награду от ADCR Awards. Резиденты клуба арт-директоров и участники конкурса расскажут об актуальных дизайн-инструментах.

Ежегодно в конкурсе ADCR Awards принимают участие российские рекламные и брендинговые агентства, а также независимые креаторы. Стать участником конкурса может любой желающий, независимо от территориального положения и опыта работы в индустрии.

Организаторы:

Российский клуб арт-директоров при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, ЦРБК.

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал - ADPASS.

Генеральное информационное агентство - ТАСС.

Генеральный индустриальный партнер - Sostav.

Индустриальные партнеры - АБКР, Международная общественная ассоциация "Союз дизайнеров", ОТРО "Санкт-Петербургский Союз дизайнеров".

Региональные партнеры - АКАР Северо-Запад, АКАР Урал.

Медиапартнеры - Сноб.

Информационные партнеры - IPQuorum, Design News, PR News, Design Pub, сетевое СМИ "АртМосковия", АртВести, AllAdvertising.ru, Advertology.ru, Architime.ru.

Возрастная категория: 18+.