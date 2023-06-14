Мероприятие пройдет 15 июня в КВЦ "Экспофорум" в рамках деловой программы площадки "Гостиная Губернаторов. Диалоги"

ТАСС, 14 июня. Инвестиционный потенциал Челябинской области презентуют на ПМЭФ 15 июня в рамках деловой программы площадки "Гостиная Губернаторов. Диалоги". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Основные вопросы для обсуждения: как в регионе реализуется инвестиционная политика, что делается для привлечения инвесторов, льготы и механизмы поддержки, возможности сотрудничества с Китаем, Казахстаном, Ираном и другими странами", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что к участию в мероприятии приглашены губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк, руководитель дирекции инвестиционных проектов АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (оператор транспортно-логистического комплекса "Южноуральский") Станислав Мультах, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ПАО "Дальневосточное морское пароходство", FESCO, Герман Маслов, гендиректор ООО "Центр исследования и развития" (ВКС) Майя Свистухина. Модератором площадки выступит Андрей Журанков, ТАСС.

Мероприятие пройдет в КВЦ "Экспофорум", павильон H, Гостиная губернаторов. Поддержка - Фонд Росконгресс и Информационное агентство России ТАСС.

О Челябинской области

Челябинская область - один из крупнейших динамично развивающихся экономических центров, основу которого составляют металлургия, машиностроение, АПК. Активно развиваются ТЭК, строительство, туризм, современные высокотехнологичные секторы экономики.

Регион расположен на стыке Европы и Азии, Урала и Сибири, граничит с Казахстаном. Здесь действуют пять территорий опережающего развития, четыре аккредитованных индустриальных парка со льготным налогообложением. Продолжается работа по созданию ОЭЗ "Южноуральская". Малые, средние и крупные предприятия активно участвуют в кооперационных цепочках, формируя существенный спрос на промышленную продукцию.

"В регионе ведется работа по улучшению инвестиционного климата, в частности в Центре "Мой бизнес" Челябинской области инвесторы могут получить помощь в подборе земельного участка, подключении к инфраструктуре, привлечении дополнительного финансирования, получить консультацию специалистов о налоговых преференциях", - отмечают в пресс-службе.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (16+) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

XXVI Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня 2023 года на площадке ВЦ "Экспофорум".