В Кронштадте с 21 по 25 июня пройдет XI Международный военно-морской салон "МВМС - 2023"

Тематика Салона включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию

ТАСС, 14 июня. В Кронштадте с 21 по 25 июня 2023 года пройдет Международный военно-морской салон "МВМС-2023", организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Впервые площадкой проведения Салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов" (Санкт-Петербург, город Кронштадт).

Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.

Тематика Салона включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.

"Это одна из ведущих выставок в области кораблестроения, морских вооружений и судостроения. В рамках мероприятия запланирована научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программа, а также обширная экспозиция", - рассказал Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

ТАСС - стратегический медиапартнер.

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