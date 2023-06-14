ПСБ развивает сотрудничество по программам лояльности

Промсвязьбанк присоединяется к платформе лояльности GoPoints, где уже собраны бонусные программы ведущих федеральных брендов

ТАСС, 14 июня. ПСБ и Loyalty and Media Group в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о намерениях по развитию платформы лояльности для розничных клиентов ПСБ.

ПСБ присоединяется к платформе лояльности GoPoints, где уже собраны бонусные программы ведущих федеральных брендов - представителей продуктового ритейла, мобильных операторов, авиаперевозчиков и др.

"Мы стремимся совершенствовать клиентский опыт, опираясь на лучшие рыночные практики и технологии. Внимательно изучая потребности наших клиентов, мы постоянно расширяем программу лояльности, действующую в банке. Персонифицированный и гибкий подход позволяет клиентам менять настройки программы под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения", - сказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.