Ульяновская область заключила соглашение о сотрудничестве с платежной системой "Мир"

Пассажиры общественного транспорта области смогут оплачивать поездки в одно касание с помощью смартфона через мобильные платежные сервисы Mir Pay или Samsung Pay

ТАСС, 15 июня. Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение на полях Петербургского международного экономического форума. Совместная работа по пяти направлениям позволит реализовывать проекты, направленные на совершенствование предоставления социальных услуг и развитие финансовой грамотности жителей региона с использованием национальных платежных инструментов.

Согласно документу, совместная работа будет вестись по пяти направлениям. В том числе, регион и российская платежная система совместно займутся развитием информационно-платежных услуг, реализацией проекта Карты жителя Ульяновской области и внедрением инновационных механизмов предоставления отдельных мер социальной поддержки. Помимо этого, документом предусмотрена интеграция региональных предприятий туристической отрасли в программу лояльности платежной системы "Мир" для повышения туристической привлекательности региона, развитие автоматизированной системы оплаты проезда и повышение финансовой грамотности жителей региона.

"Карта жителя - это инструмент, который помогает людям получать меры соцподдержки без лишних бумаг и регулярных походов по ведомствам, экономить на повседневных покупках и избавиться от лишнего "пластика" в кошельке. Каким именно должен быть набор таких функций должны определить сами жители Ульяновской области. Со своей стороны, мы готовы оказать региону всю необходимую технологическую и экспертную поддержку. В том числе, с разработкой портала для регистрации национальных карт в качестве Карт жителя", - отметил Комлев.

"Среди национальных целей, обозначенных Президентом Владимиром Путиным в соответствующем указе, есть цифровая трансформация. Цифровая зрелость в различных отраслях экономики достигается в том числе внедрением полезных сервисов, через которые жители могут получать услуги в более удобном формате. Совместная работа с российской платёжной системой "Мир" позволит реализовывать проекты для совершенствования предоставления социальных услуг и развития финансовой грамотности жителей Ульяновской области с использованием национальных платёжных инструментов. Мы займемся реализацией проекта "Карта жителя", внедрением инновационных механизмов предоставления отдельных мер социальной поддержки. Проект уже прошел обсуждение в регионе, его поддержали. "Карта жителя" объединит в себе десятки сервисов, банковскую карту, социальные выплаты и другое. Реализация соглашения также позволит начать работу по развитию автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Уверен, эти проекты будут полезны для многих наших земляков", - рассказал Русских.

Документ, подписанный на ПМЭФ-2023, также предусматривает сотрудничество в части внедрения сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте региона с помощью транспортной процессинговой платформы НСПК (АО "НСПК" - оператор платежной системы "Мир"). Сервис позволит быстро, удобно и безопасно оплачивать проезд в транспорте с помощью бесконтактных карт "Мир", в том числе с помощью телефона. Благодаря сервису, в том числе, стала возможной для пассажиров общественного транспорта Ульяновской области оплата поездок в одно касание с помощью смартфона через мобильные платежные сервисы Mir Pay или Samsung Pay.