В Северной Осетии появится Карта жителя на базе платежной системы "Мир"

По словам главы республики Сергея Меняйло, в рамках проекта предусмотрены бонусы, кэшбек и удобные сервисы

ТАСС, 15 июня. Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Документ предусматривает запуск в регионе проекта "Карты жителя Республики Северная Осетия - Алания" на базе платежной системы "Мир".

"Мы сегодня должны как можно активнее интегрировать в наши рабочие процессы, в повседневную жизнь удобные и современные IT-решения. Карта жителя региона - одно из таких решений. Многие российские субъекты уже включились в этот проект. Карта позволяет жителю региона получать ряд дополнительных услуг на особых условиях. Также предусмотрены бонусы, кэшбек, удобные сервисы. Уверен, партнерство с платежной системы "Мир" имеет большие перспективы", - отметил глава республики Сергей Меняйло.

"К проекту Карты жителя Северной Осетии можно будет подключить ранее выданную карту "Мир" любого банка. Такой подход позволит людям не выпускать очередной "пластик", а максимально эффективно использовать уже имеющуюся национальную карту. Со своей стороны мы готовы выступить технологическим партнером проекта, дополнив существующие в регионе IT-системы, технически обеспечить регистрацию карт "Мир" в качестве Карт жителя и их использование в нефинансовых сервисах проекта. В том числе, для получения жителями региона привилегий в рамках программы лояльности", - рассказал Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы "Мир".

Полный перечень сервисов, которыми будет наполнена Карта жителя региона, Правительство региона совместно с платежной системой "Мир" определят в ближайшее время.

В настоящее время в Северной Осетии выдано около 610 тыс. карт "Мир", каждую из них можно будет зарегистрировать в качестве Карты жителя региона.