Платежная система "Мир" и Правительство Севастополя заключили соглашение на ПМЭФ-2023

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития инфраструктуры безналичной оплаты, в том числе проезда в городском транспорте

ТАСС, 15 июня. На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Севастополя и платежной системой "Мир". Подписи под документом поставили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития инфраструктуры безналичной оплаты, в том числе проезда в городском транспорте. В Севастополе на базе платежной системы "Мир" с 2019 года действует Единая городская карта Севастополя (ЕГКС). В ближайшей перспективе банковские карты на базе платежной системы "Мир" могут заменить действующий небанковский проездные билеты.

"Для нас очень важно это соглашение. Развитие города невозможно без современных электронных сервисов. Важный акцент во всем - национальная платежная система "Мир", это часть нашего технологического суверенитета. "Мир" может обеспечить 100% импортозамещение в финансовой сфере. И все девять лет полигоном для внедрения и создания национальной платежной системы был Севастополь и весь полуостров, а сегодня это уже продукт, который коллеги прекрасно продвигают по всей стране", - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В рамках соглашения открывается перспектива по расширению перечня сервисов, предоставляемых жителям Севастополя.

"Севастополь стал одним из первых регионов, с которых в стране началось развитие проекта Карты жителя на базе платежной системы "Мир". И для нас это знаковый субъект. Подписав сегодня соглашение, мы вместе с коллегами из региона планируем расширить функционал существующей в Севастополе социальной карты, сделать ее полезным и удобным инструментом абсолютно для всех жителей. В наших ближайших планах - расширение перечня нефинансовых и цифровых сервисов, а также увеличение числа участников проекта", - отметил Владимир Комлев.

Владимир Комлев также напомнил, что весь летний курортный сезон 2023 года в Севастополе можно ездить дешевле в общественном транспорте. Платежная система "Мир" на четыре месяца предоставила всем пассажирам более выгодные условия на проезд по своим картам.

"При оплате поездок картой "Мир", загруженной в смартфон, предоставляется скидка в восемь рублей. Наше предложение будет действовать до конца сентября. Все, что нужно - просто приложить телефон с установленным на него приложением Mir Pay или Samsung Pay к терминалу оплаты. С карты автоматически спишется стоимость проезда за минусом нашей скидки", - добавил Владимир Комлев.