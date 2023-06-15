В кластере "Ломоносов" подвели итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации-2023"

Заявки на участие прислало рекордное число IT-специалистов со всей России и 37 стран мира

ТАСС, 15 июня. В кластере "Ломоносов" - флагмане Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" - подвели итоги пятого конкурса на соискание премий Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации-2023".

Заявки на участие прислало рекордное число IT-специалистов со всей России и 37 стран мира, включая Аргентину, Беларусь, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Мексику, ОАЭ, Сербию, Тунис, Турцию. По результатам рассмотрения заявок было сформировано 1,1 тыс. команды, из них 210 вышли в финал.

На заключительном этапе конкурсантам предстояло решить задачи, поставленные городскими ведомствами и - впервые в истории проекта - коммерческими организациями.

Так, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Агентство креативных индустрий предложили создать единую платформу для бронирования творческих пространств и услуг. Решение позволит удовлетворить запросы горожан в поиске и организации тематического досуга, а собственникам креативного бизнеса - вносить данные о площадках в формате презентации и заключать электронные договоры.

Департамент культуры Москвы запросил разработку мобильного приложения для образования в сфере искусства.

Департамент труда и социальной защиты населения поставил задачу создать сервис рекомендаций для участников проекта "Московское долголетие", который поможет москвичам выбирать интересные занятия из более чем 600 направлений.

Департамент информационных технологий предложил разработать игру о Москве, которая позволит пользователям погрузиться в историю города, изучить ее с помощью виртуальных экскурсий.

Столичный Комитет по туризму предложил создать проект веб-сервиса, который будет автоматически составлять оптимальные туристические пакеты на основании заданных пользователем цифрового сервиса RUSSPASS параметров и предпочтений, а Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы - инвестиционный калькулятор, позволяющий рассчитать затраты на создание или развитие промышленного производства в Москве.

Кроме того, команды разработали решения для обработки обратной связи от пользователей проекта "Московский постамат".

Коммерческие компании выразили заинтересованность в разработке и внедрении таких современных цифровых решений, как сервис планирования передачи данных от космических аппаратов на земные станции, прототип умного помощника в российский корпоративный мессенджер tada.team, сервис для прогнозирования спроса на авиарейсы.

В ходе трехдневного финала конкурсанты общались с экспертами и постановщиками задач, дорабатывали свои технологические решения. После чего представили проекты экспертному жюри, которое определило победителей и призеров.

Победителями конкурса, предложившими лучшие решения 21 задачи, стали команды:

Корпораты - агрегатор площадок и услуг креативных индустрий Москвы по запросу Агентства креативных индустрий;

Copy Paste Adapt - мобильное приложение для прохождения предпринимателями проверок контрольных органов по запросу Главного контрольного управления;

AI ENGINEERS - умный корпоративный ассистент для помощи в решении бизнес-задач по запросу Tada.Team;

Kydas - cервис обработки обратной связи пользователей "Московского постамата" по запросу Агентства инноваций Москвы;

Звездочка - решение для поиска одинаковых товаров на маркетплейсе по запросу Ozon;

Имбатим - модель по построению оптимальных маршрутов инкассации платежных терминалов по запросу Газпромбанка;

Grands-pères puissants - сервис построения умного маршрута для электросамокатов по запросу Whoosh;

Development People - сервис генерации трассы системы водоотведения по запросу ПИК;

Deep People - интерактивная платформа для мониторинга внутренней отделки квартиры по запросу группы "Самолет";

Адера - сервис прогнозирования работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства по запросу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

Silk road - система поиска нарушений в сфере захоронения отходов по запросу Российского экологического оператора;

SpaceTime - сервис планирования передачи данных от космических аппаратов на земные станции по запросу Sitronics;

Антиградиент - рекомендательный сервис динамического прогнозирования спроса на авиарейсы по запросу Аэрофлота;

Dream Safety Team - сервис расчета инвестиций в развитие промышленного предприятия по запросу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы;

InfoVision - модель раннего обнаружения неисправностей промышленного оборудования по запросу компании "Северсталь";

Paper planes - интерактивная платформа-сообщество для стажеров и участников молодежных карьерных проектов по запросу Молодежных карьерных проектов Правительства Москвы;

MAGNUM OPUS - рекомендательный сервис формирования персонализированных туристических пакетов по запросу Комитета по туризму Москвы;

Doc help - электронный помощник руководителя медицинского учреждения по запросу Департамента здравоохранения Москвы;

Лапки МИСИС - рекомендательный сервис для выбора активностей участниками проекта "Московское долголетие" по запросу Департамента труда и социальной защиты населения Москвы;

NoTryCatch - мобильное приложение для образования в сфере искусства по запросу Департамента культуры Москвы;

Norllina Studio - видеоигра с использованием образа Москвы по запросу "Организации развития видеоигровой индустрии", Sitronics и Департамента информационных технологий Москвы.

Лауреатами конкурса (победители плюс призеры) стали 63 коллектива.

Среди них участники из 27 регионов России и 9 стран мира: Турция, Казахстан, Армения, Белоруссия, Чехия, Черногория, Австралия, Китай, Израиль.

Среди российских лауреатов хакатона больше всего участников из Москвы и Московской области (118), Санкт-Петербурга (38), Нижегородской области (7) и Республики Татарстан (7).

Участники получают возможность на практике внедрить уникальные цифровые решения, разработанные в рамках хакатона.

По итогам прошлогоднего конкурса 60% победителей запустили собственные стартапы. Всего же за пять лет в московском проекте приняло участие более 22 тыс. IT-специалистов - свыше 2,7 тыс. команд, которые разработали больше 1 тыс. решений для 61 задачи, поставленной городом и бизнесом.

По поручению Президента Владимира Путина распространяется практика хакатонов на другие регионы России. В ходе нынешнего конкурса в кластере "Ломоносов" подписали соглашение о взаимодействии с Фондом развития инноваций Краснодарского края.

ТАСС - генеральный медиапартнер.

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