ПСБ поможет реализовать проекты устойчивого развития в Сахалинской области

Председатель правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков отметил, что соглашение станет важным этапом в развитии двусторонних отношений банка и региона

ТАСС, 15 июня. Промсвязьбанк (ПСБ) примет участие в финансировании проектов устойчивого развития Сахалинской области. Это подразумевает соглашение, подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила в четверг пресс-служба банка.



"Подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов и заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. В рамках сотрудничества банк примет участие в финансировании проектов и инициатив, которые учитывают экологические и социальные эффекты и направлены на дальнейшее повышение социально-экономического потенциала Сахалинской области и улучшение экологической обстановки в регионе", - говорится в сообщении.



Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, соглашение предполагает участие ПСБ в разработке стратегии и формировании портфеля проектов устойчивого развития, в частности, в привлечении льготного финансирования для модернизации производств, реализации технологических и лесоклиматических проектов, а также в продвижении результатов климатических проектов на добровольном рынке углеродных единиц.



"Наш регион активно прорабатывает проекты устойчивого развития. В частности, в прошлом году Сахалинская область стала площадкой для проведения климатического эксперимента. Его основная цель - достижение углеродной нейтральности в 2025 году. Подписанное соглашение поможет нам реализовать много важных социально-экономических инициатив, в том числе и в сфере охраны природы", - отметил Аленьков, слова которого цитирует пресс-служба.



Подписанное соглашение станет важным этапом в развитии двусторонних отношений банка и региона, подчеркнул Дроздов, он также добавил, что видит большие перспективы в развитии долгосрочного партнерства с регионом, его слова приводятся в сообщении.



"Обладая необходимой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития, ПСБ заинтересован в финансовой поддержке таких инициатив и расширении портфеля ESG-проектов, что, в конечном счете, окажет положительное влияние на развитие экономики,

инфраструктуры и качества жизни в целом. Мы видим большие перспективы в создании и укреплении долгосрочного и эффективного партнерства с регионом в направлении устойчивого развития", – сказал Дроздов.