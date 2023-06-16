ПСБ и КРЭТ разработают меры для привлечения квалифицированных кадров в РЭП

В частности, соглашение предусматривает взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, а также предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях

ТАСС, 16 июня. ПСБ и Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ) заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки мотивационных программ и финансовых инструментов для привлечения высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль, подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Соглашение предусматривает совместную работу по ряду направлений, в их числе - взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования", - пояснили в пресс-службе.

"Эффективная система мотивации сотрудников - важнейшее условие для развития любой высокотехнологичной отрасли, в которой главную ценность составляют человеческие ресурсы. ПСБ готов предоставить Концерну широкий спектр финансовых программ для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников", - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц, слова которого приведены в сообщении.

Гендиректор КРЭТ Александр Пан рассказал, что в ближайшей перспективе у Концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала и другие. "В этой работе важна роль надежного финансового партнера, в том числе его консультационная поддержка по лучшим рыночным практикам, с учетом экономики Концерна", - подчеркнул Пан.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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