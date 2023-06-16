Сбер организует автопробег протяженностью более 3,5 тыс. км

Масштабное мероприятие с участием российских журналистов и блогеров по маршруту "Санкт-Петербург - Воронеж - Ялта" планируется провести в августе

ТАСС, 16 июня. Сбер планирует организовать масштабный автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту "Санкт-Петербург - Воронеж - Ялта". Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка по итогам презентации туристического потенциала Воронежской области, состоявшейся на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в рамках Дней региона на ПМЭФ-2023.

"Общая протяженность пробега составит 3607 км. Его участники проедут по трем главным летним федеральным трассам страны: "Нева", "Дон" и "Таврида", и посетят десятки достопримечательностей и интересных мест, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов России. Завершится автопробег в Ливадийском дворце-музее, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских", - сказано в сообщении.

"У нас твердое желание, чтобы Воронежская область вошла в число наиболее популярных маршрутов на карте России. Для этого есть безусловные и широкие предпосылки", - отметил губернатор Александр Гусев.

"Наша главная цель - познакомить как можно большее количество жителей России с историей и традициями, которыми богат каждый регион. Мы уверены, что участники пробега, которые будут представлять абсолютно разные российские города", - добавила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

"Мы рады, что последней точкой автопробега стал именно Крым. Благодаря таким проектам больше людей смогут узнать и раскрыть для себя красоту и многогранность полуострова, его исторические и природные достопримечательности", - приводятся в сообщении слова гендиректора курорта Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна.

Также в пресс-службе добавили, что благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге будет создан единый пешеходный маршрут, который соединит около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

В настоящее время партнерами проекта автопробега "Путешествуй со Сбером" (0+) уже выступили курорт Mriya Resort & SPA, Mriya Travel, Проектный офис по туризму ЦФО, Дворцовый комплекс Ольденбургских, Ливадийский музей-дворец, 2GIS, Звук, Фрос Region PR, сообщили в пресс-службе, добавив, что генеральный информационный партнер проекта - Рамблер.