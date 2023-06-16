"Мир" и Челябинская область договорились о полномасштабном запуске Карты жителя региона

По словам генерального директора платежной системы "Мир" Владимира Комлева, в рамках проекта все преимущества Соцкарты челябинца дополнят новым, ещё более современным функционалом

ТАСС, 16 июня. Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) подписали соглашение, предусматривающее развитие и масштабирование проекта "Социальной карты челябинца" в "Карту жителя Челябинской области".

Подписанное соглашение предусматривает полноценный запуск проекта Карты жителя Челябинской области и тиражирование ее в регионе. Воспользоваться преимуществами карты смогут все жители области.

"В регионе сложились все условия для запуска полноценного проекта Карты жителя. Все плюсы и преимущества существующей Соцкарты челябинца, в том числе преференции для льготников и студентов, будут дополнены новым, ещё более современным функционалом. Вместе с главой Челябинской области мы договорились о тиражировании и модернизации действующей карты в современную и многофункциональную Карту жителя Челябинской области. Эксперты платежной системы готовы оказать поддержку региону в части наполнения новой карты полезными для людей сервисами", - отметил Комлев.

"Действительно очень важное соглашение. Платформа НСПК позволяет объединить возможности всех банков, которые работают на территории Челябинской области, платежную систему "Мир", и получить универсальный инструмент, который позволит жителям Челябинской области в зависимости от тех задач и тех проблем, которые существуют, вместе с этой картой их решать. Это и социальная карта, это возможности транспортной карты, это возможности для студентов получать стипендии - безграничное количество возможностей, которые мы получаем. Я благодарен за возможность вместе с Национальной платежной системой решать эти задачи для блага жителей нашей области", - сказал Текслер.

Полный перечень функционала, который станет доступен держателям Карты жителя, будет известен в ближайшее время. В том числе, подписанный на ПМЭФ-2023 документ предполагает увеличение числа банков, которые начнут выпускать обновленную Карту жителя.