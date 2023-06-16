Новикомбанк поддержит инвестиционные проекты Кировской области

Предусмотренное соглашением развитие современной банковской инфраструктуры на территории Кировской области позволит Новикомбанку расширить взаимодействие с предприятиями региона и принять участие в реализации совместных инвестиционных программ

ТАСС, 16 июня. Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области. Поддержка бизнеса будет осуществляться в рамках соглашения о сотрудничестве, которое опорный банк Госкорпорации Ростех и правительство региона заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Документ подписали Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Предусмотренное соглашением развитие современной банковской инфраструктуры на территории Кировской области позволит Новикомбанку расширить взаимодействие с предприятиями региона и принять участие в реализации совместных инвестиционных программ, направленных в том числе на техническое перевооружение и модернизацию предприятий.

"С Новикомбанком мы сотрудничаем в части развития оборонных предприятий. Сотрудничество предполагает развитие работы по выполнению гособоронзаказа. Для нас это важно, поскольку в регионе работает 11 крупных предприятий, которые занимаются его исполнением. Наша задача - чтобы это направление работало, как часы. Банк предлагает пакет услуг как для персонала и технического перевооружения предприятий, так и для кредитования оборонзаказа. Наше сотрудничество даст новые возможности для повышения эффективности работы оборонного сектора", - сказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Новикомбанк уже 30 лет специализируется на поддержке промышленности. Мы предоставляем доступное финансирование и оказываем всестороннюю поддержку не только федеральным проектам, но и предприятиям в регионах - среди партнеров банка как крупный, так и малый и средний бизнес. Мы уверены, что только совместные усилия бизнес-сообщества, местных органов власти и финансовых институтов создают крепкий фундамент для дальнейшего эффективного развития региона, что, в свою очередь, повышает качество жизни его граждан", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Среди клиентов банка в Кировской области - более 25 высокотехнологичных предприятий, крупнейшие из которых входят в холдинги "Росэлектроника" и "Технодинамика" Ростеха. Новикомбанк также активно сотрудничает с Фондом развития промышленности Кировской области.