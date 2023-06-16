Новикомбанк и правительство Рязанской области подписали соглашение о сотрудничестве

Партнерство поможет укрепить промышленный потенциал региона

ТАСС, 16 июня. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Правительство Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство поможет укрепить промышленный потенциал региона, а также решить приоритетные задачи социально-экономического развития.

Подписи под документом поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и Губернатор Рязанской области Павел Малков. Соглашение предусматривает как финансовое сопровождение инвестиционных проектов региона, так и взаимодействие в социальных сферах.

Благодаря соглашению промышленность региона получит доступ к финансированию с использованием актуальных мер господдержки, а работникам предприятий будут предложены современные конкурентные розничные продукты.

"Новикомбанк, как опорный банк Госкорпорации Ростех, на протяжении 30 лет работающий с российской промышленностью, поддерживает системообразующие предприятия страны, хорошо понимая их актуальные задачи. Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Рязани - предприятия холдингов "Росэлектроника", "Нацимбио", ОАК, КРЭТ, а также другие значимые компании региона. Подписанное сегодня соглашение и глубокая экспертиза специалистов Новикомбанка станут дополнительной поддержкой промышленного кластера, создадут импульс для развития и модернизации производства", отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Офис Новикомбанка в Рязани был открыт в декабре 2022 года. Банк предоставляет доступное финансирование для предприятий машиностроительной, авиастроительной, радиоэлектронной и других важнейших отраслей промышленности.