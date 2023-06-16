В Карачаево-Черкесии запустят три новых проекта на базе карты "Мир"

В регионе заработают Карта жителя, Карта туриста и ски-пасс

ТАСС, 16 июня. Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает совместную работу над тремя проектами. В регионе на базе платежной системы "Мир" появится Карта жителя Карачаево-Черкесской Республики и Карта туриста. Кроме того, согласно тексту соглашения, планируется к запуску процесс по внедрению сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью транспортной процессинговой платформы НСПК (АО "НСПК" - оператор платежной системы "Мир").

"Популяризация бесконтактных платежей, несомненно, важна для всех жителей нашей республики. Несмотря на то, что численность населения составляет только 500 тыс. человек, в прошлом году нас посетили около 2 млн туристов. Это число, безусловно, увеличивается с каждым годом. И для нас, как для органов власти, важно понимать, сколько людей к нам приехали. Я также считаю, что наша задача сейчас заключается еще и в повышении финансовой грамотности населения", - сказал на подписании соглашения Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

"С Главой республики мы также договорились, что продолжим сотрудничество в части развития цифровых сервисов на горнолыжных курортах. Например, на курорте "Архыз" планируем в ближайшее время запустить проект по использованию любой карты "Мир" в качестве ски-пасса. Это позволит туристам экономить время и не стоять в очереди на покупку отдельного ски-пасса. Пройти на подъемник можно будет по любой карте "Мир". Наши технологические решения, апробированные на крупнейших горнолыжных курортах страны, позволяют сделать процесс "привязки" ски-пасса к национальной банковской карте буквально в несколько кликов на сайте", - пояснил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Еще один проект, запуск которого объявлен на ПМЭФ-2023, - Карта туриста Карачаево-Черкесской Республики. Он представляет собой механизм по повышению туристической привлекательности региона. Планируется, что туристы смогут регистрировать свои уже имеющиеся карты "Мир" на специальном портале в качестве Карты туриста. Это позволит гостям республики получать от объектов и предприятий туристической отрасли региона различные привилегии. В том числе, скидки или кешбэк за покупки, оплату проживания, питания, туров и так далее.

Как было объявлено в рамках подписания соглашения, в ближайшее время будет создана рабочая группа с участием профильных органов власти республики и экспертов платежной системы "Мир" для формирования дорожной карты по реализации всех проектов.