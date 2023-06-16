Югру признали лидером по качеству работы с инвесторами среди регионов России

Церемония награждения национальной премии "Росинфра" прошла на полях ПМЭФ

ТАСС, 16 июня. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова получила национальную премию "Росинфра", которая вручается за достижения в сфере развития инфраструктуры. Церемония награждения прошла на полях Петербургского международного экономического форума (16+). Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

"Югра второй год подряд побеждает в номинации "Клиентоцентричный регион", которая оценивает качество работы с инвесторами и создание условий для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства", - сказано в сообщении. В Югре с начала 2022 года заключено 16 концессионных соглашений с объемами вложений 10 млрд рублей. Всего на принципах партнерства реализуется 45 проектов (44 концессии, 1 проект ГЧП) с общим объемом инвестиций свыше 61 млрд рублей.

"Законом автономного округа определены 12 проектных режимов для инвесторов. Комплексный подход использования указанных режимов обеспечивает персональную поддержку каждого инвестпроекта через механизмы льготного финансирования, субсидирования, предоставления налоговых преференций. Так, в рамках такого механизма как инвестсоглашение правительство округа компенсирует до 50% капитальных затрат в обмен на обязательства инвестора уплатить налоги на сопоставимую сумму", - сказано в сообщении.

"Предусмотрен механизм защиты и поощрения капиталовложений. Также создается современная промышленная инфраструктура. Формируются сеть индустриальных парков и технопарков площадью более 70 га. Восемь уже действуют, три в стадии подготовки. В индустриальном парке в Когалыме планируются производства для нужд нефтедобывающих и нефтесервисных компаний", - отмечается в сообщении.

"Создана ОЭЗ в Нягани площадью более 270 га. Ее специализация - развитие промышленных производств. В Сургуте строится инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк". Еще одно достижение Югры - развитая логистическая система: авиасообщение, железнодорожное сообщение между городами-экономическими центрами региона, автомобильное сообщение с другими регионами России, что необходимо для ведения бизнеса, представленного широкой географией присутствия", - добавили в департаменте.